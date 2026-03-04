Los diputados federales ya preparan la agenda legislativa para recibir la reforma electoral impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó Ricardo Monreal.

Tras una reunión en Palacio Nacional, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados aseguró que habrá “varios días” para dictaminar la iniciativa y descartó que el proceso se apruebe en “fast track”.

Reforma electoral de Sheinbaum irá a comisiones; habrá varios días para el dictamen

En un encuentro con medios, Ricardo Monreal explicó que, una vez que la iniciativa presidencial llegue a la Cámara de Diputados, será turnada a las comisiones dictaminadoras de Puntos Constitucionales y de Reforma Electoral.

El legislador detalló que el proceso legislativo se desarrollará conforme a los plazos que establece la ley, aunque no precisó fechas específicas para la discusión en comisiones.

"Daremos inicio al proceso legislativo formal turnando esta iniciativa a las comisiones dictaminadoras de Puntos Constitucionales y a la Comisión de Reforma Electoral. Tendremos un espacio de varios días para el dictamen y posteriormente la posibilidad de discutir y deliberar el contenido en el plazo que la ley establezca" Ricardo Monreal, legislador de Morena

Monreal subrayó que la discusión será amplia y que se respetarán los procedimientos parlamentarios correspondientes a una reforma constitucional.

Después de la reunión con la Presidenta @Claudiashein, conversé con los medios de comunicación respecto a la agenda legislativa. pic.twitter.com/pR11wDc5Vr — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) March 4, 2026

Ricardo Monreal descarta “fast track” en la reforma electoral

El coordinador morenista enfatizó que no habrá una aprobación acelerada como ocurre en “fastrack” ni decisiones apresuradas respecto a la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Afirmó que el análisis dependerá tanto de lo que marque la ley como de los acuerdos alcanzados entre los coordinadores parlamentarios en la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

"No habrá fast track, no habrá ninguna decisión apresurada, sino lo que la ley señala y lo que acordemos los coordinadores en la Junta de Coordinación Política. Habrá un debate racional, civilizado, sensato y serio sobre el contenido de la iniciativa presidencial" Ricardo Monreal, legislador de Morena

Asimismo, indicó que una vez que la iniciativa sea presentada formalmente, comenzará el proceso legislativo propio de una reforma constitucional de alto nivel.

Reforma electoral tiene como fecha límite el 30 de abril

Cabe recordar que el Congreso tiene como fecha límite el 30 de abril, cuando concluye el periodo ordinario de sesiones, para discutir y eventualmente aprobar la reforma electoral.

Este plazo marca el margen máximo para que los legisladores procesen la iniciativa dentro del actual calendario legislativo.

Morena promete respaldo total a la reforma electoral de Sheinbaum

Ricardo Monreal también aseguró que Morena dará respaldo total a la reforma electoral propuesta por la presidenta, pese a la postura crítica de partidos de oposición e incluso de aliados como el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Con ello, el bloque mayoritario en la Cámara de Diputados buscará impulsar la discusión de la iniciativa en las próximas semanas.