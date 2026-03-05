Manuel Añorve, coordinador del PRI en el Senado, se pronunció sobre la reforma electoral, la cual afirmó es regresiva, por lo que la bancada cierra filas en contra.

“Que no mientan, es el último clavo al ataúd de la democracia en México”. Manuel Añorve, senador del PRI

El senador es uno de los legisladores de oposición que se han pronunciado en contra de la reforma electoral entregada hace sólo unas horas a la Cámara de Diputados.

De momento, el PRI en la Cámara de Diputados no se ha pronunciado sobre la reforma electoral que fue recibida la tarde de este miércoles 4 de marzo.

El PRI en el Senado cierra filas contra la reforma electoral

Para medios, el priísta Manuel Añorve habló sobre la reforma electoral, la cual definió como regresiva en materia democrática, llamándola a su vez “Ley Maduro”.

🔴La reforma electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum es "un retroceso democrático", acusa el coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve.



"La 'Ley Maduro' lo que quiere es darle ya el último clavo al ataúd y que Morena se apodere de las elecciones", expresa.… pic.twitter.com/xZSvNMxOUY — Azucena Uresti (@azucenau) March 4, 2026

Manuel Añorve asegura que Morena lo que busca con la reforma electoral es apoderarse de las elecciones, lo que definió como el último clavo en el ataúd de la democracia.

Esto debido a que Morena ha visto su pérdida en la intención al voto, aunque no mencionó si ya había terminado de leer la iniciativa presentada en la Cámara de Diputados.

Entre los cambios de la iniciativa de la reforma electoral se encuentra un cambio en la elección de plurinominales, mayor fiscalización y una reducción en el presupuesto.

Oposición sobre la reforma electoral: PAN en contra y MC presentará su propuesta

Los grupos de oposición también han arremetido contra la iniciativa y el PAN en la Cámara de Diputados aseveró en conferencia que no irán con la reforma electoral .

Esto debido a una advertencia previa, en la cual habían señalado que apoyarían la reforma electoral ya que además de “ensanchar un régimen”, falta el combate contra el crimen organizado.

A su vez, el coordinador en el Senado, Ricardo Anaya, también dio a conocer su negativa ya que la reforma electoral no establece sanciones contra quienes reciban dinero ilícito.

Por otra parte, el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, adelantó que mañana, jueves 5 de marzo, darán a conocer su propuesta.