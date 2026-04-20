Delfina Gómez Álvarez expresó su solidaridad con las familias afectadas por la balacera registrada el lunes 20 de abril de 2026 en la zona arqueológica de Teotihuacán.

La gobernadora del Estado de México destacó la respuesta inmediata de la Secretaría de Seguridad estatal y la Guardia Nacional, quienes desplegaron un operativo coordinado tras los disparos.

Desde el primer momento, la Secretaría de Seguridad del Estado de México atendió el reporte de manera coordinada con elementos de la Guardia Nacional. Delfina Gómez, gobernadora del Estado de Méxiuco

El saldo oficial, de acuerdo con el Gabinete de Seguridad federal, fue de dos personas muertas, incluido el agresor, y seis lesionados.

La gobernadora Delfina Gómez aseguró que se mantendrá presencia de seguridad en la zona arqueológica de Teotihuacán y atención a los afectados.

Delfina Gómez lamenta balacera en Teotihuacán y defiende actuación de policía estatal (Especial)

Seguridad del Edomex asegura hubo despliegue inmediato

De acuerdo con la tarjeta informativa emitida por la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), el operativo se desplegó de manera inmediata tras recibir reportes de una persona realizando disparos en el sitio arqueológico de Teotihuacán.

En esta acción participaron elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad estatal.

El saldo oficial de la agresión es de dos personas muertas, entre ellas el probable agresor, y seis personas lesionadas.

De los heridos, cuatro presentan impactos de arma de fuego y dos sufrieron lesiones por caídas, todos ellos trasladados a hospitales de la zona por servicios de emergencia como el Grupo Relámpagos y la Cruz Roja Mexicana.

Fuentes no oficiales indican que la balacera en la pirámide de la Luna de la Zona Arqueológica de Teotihuacán inició en torno a las 11:30 horas del 20 de abril de 2026.

Respaldo a las instituciones de seguridad

Delfina Gómez defendió la actuación de las autoridades locales al afirmar que la SSEM atendió el reporte de manera coordinada desde el primer momento.

Asimismo, aseguró que se brinda la atención necesaria a los afectados y confirmó que se mantendrá la presencia de elementos de seguridad estatal en la zona para garantizar la tranquilidad de los visitantes y residentes.

La gobernadora enfatizó que su administración continuará brindando información puntual sobre el avance de las investigaciones a través de los canales institucionales de la Secretaría de Seguridad.

Estos hechos coinciden con lo reportado por la presidenta Claudia Sheinbaum, que anteriormente confirmó la muerte de una mujer de nacionalidad canadiense en la zona arqueológica de Teotihuacán.