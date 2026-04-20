En redes sociales comenzaron a circular imágenes del presunto tirador de la balacera ocurrida el lunes 20 de abril de 2026 en la zona arqueológica de Teotihuacán, Estado de México.

De acuerdo con las autoridades, el hombre habría iniciado la agresión tras discutir con turistas en la Pirámide de la Luna.

El ataque dejó dos muertos: el agresor y una turista canadiense, además de varios heridos.

Las fotografías muestran al presunto tirador con cubrebocas, camisa a cuadros y un arma de fuego, aparentemente un revólver calibre 38.

Foto del presunto tirador tras ataque en Teotihuacán (@JCWilliams54/ X)

La foto del presunto tirador del ataque en Teotihuacán

En redes sociales circulan fotos del presunto tirador y autor de la balacera perpetrada en la Pirámide de la Luna de la zona arqueológica de Teotihuacán, Estado de México.

Las imágenes muestran a un hombre moreno de cabello corto usando un cubrebocas, una camisa a cuadros con las mangas remangadas y un pantalón negro, portando un arma de fuego.

Debajo de la camisa a cuadros, el presunto tirador porta una playera de color gris y la siguiente frase en color amarillo: Disconnect and self destruct.

Fotos del presunto autor de la balacera en Teotihuacán del 20 de abril de 2026 (Especial)

Información preliminar además señala que el tirador habría usado un revólver calibre 38 durante el ataque en Teotihuacán.

En este ataque murió una turista de nacionalidad canadiense, según el informe oficial del Gabinete de Seguridad.

Además, el informe señala que el presunto tirador se quitó la vida después de abrir fuego en contra de los turistas en la Pirámide de la Luna.

En el lugar se realizó el aseguramiento del arma, así como de varios cartuchos útiles y un arma blanca.