La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) lamentó la balacera de hoy en Teotihuacán, zona arqueológica en el Estado de México (Edomex), que dejó al menos seis heridos y dos muertos.

Información preliminar señala que un hombre detonó en diversas ocasiones un arma de fuego en Teotihuacán alcanzando a turistas de Colombia, Rusia y Canadá. Una mujer canadiense murió en el ataque.

La Secretaría de Seguridad del Edomex desplegó un operativo en conjunto con elementos de la Guardia Nacional para asegurar Teotihuacán y realizar las diligencias correspondientes para la investigación.

Harfuch confirma dos muertos en Teotihuacán: una turista canadiense y el presunto agresor (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

SRE contacta embajadas tras balacera en Teotihuacán; hay heridos extranjeros

La SRE, que encabeza Roberto Velasco Álvarez, lamentó los hechos ocurridos en Teotihuacán y expresó sus condolencias a los familiares de la mujer que perdió la vida, de nacionalidad canadiense.

De manera preliminar, Cristóbal Castañeda, secretario de Seguridad del Edomex, informó que la balacera en Teotihuacán dejó cuatro lesionados: dos de nacionalidad colombiana, una rusa y una canadiense.

A través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad del Edomex ratificó la información y señaló que son al menos seis los heridos, quienes fueron trasladados a hospitales para su atención.

La SRE detalló que ya se ha puesto en contacto con las embajadas correspondientes para atender el caso, además de que se le ha brindado apoyo a las personas extranjeras involucradas.

SRE lamenta hechos en Teotihuacán y activa contacto con embajadas (Captura de pantalla)

Cabe mencionar que hasta el momento no se ha dado a conocer el motivo del ataque de la zona arqueológica, protegida por el INAH. Al sitio acudieron cerca de 350 efectivos de seguridad.