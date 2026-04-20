Mediante redes sociales, IMSS Bienestar brindó actualizaciones sobre el estado de salud de 7 heridos por balacera en Teotihuacán; aunque no brindó su identidad, apuntó que hay una menor de edad:

Cuatro heridos de bala

Una persona por fractura

Una por esguince

Una por crisis de ansiedad

La institución apuntó que mantendrán vigilancia médica sobre la evolución de los 7 heridos, quienes se encuentran ingresados en el Hospital General de Axapusco, en el Estado de México.

La balacera tuvo lugar en la zona arqueológica de Teotihuacán el lunes 20 de abril, y dejó un saldo de un muerto, una mujer de origen canadiense, como confirmó el secretario de Seguridad Pública de la entidad.

IMSS Bienestar reportado estado de 7 lesionados por balacera en Teotihuacán

En un mensaje de X, el IMSS Bienestar dio a conocer el estado de salud de 7 lesionados por la balacera en Teotihuacán, sin dar a conocer los nombres de los heridos, así como tampoco sus edades.

Acorde con el IMSS Bienestar, brindan atención médica oportuna a los 7 heridos por la balacera en Teotihuacán, con valoración y seguimiento permanentes, en compromiso con la salud, tal como finaliza en su mensaje.

El IMSS Bienestar no dio más detalles del estado de salud de los 7 heridos, con referencia al reporte de que uno de los lesionados se encontraba grave por impacto de arma de fuego, que sería trasladada vía aérea.

Los 7 heridos por balacera en Teotihuacán fueron trasladados por paramédicos de la Cruz Roja y otros visitantes, aunque de manera inicial se señaló que también había lesionados por el arma blanca que llevaba el agresor.

Balacera en Teotihuacán: IMSS Bienestar brinda informe sobre los 7 lesionados (Captura de pantalla)

Al Hospital General de Axapusco, tal como dieron a conocer medios de comunicación, llegó el titular del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch, sin brindar declaraciones a las autoridades previo a su ingreso.

Balacera en Teotihuacán: lo que se sabe de los 7 heridos

En el Hospital General de Axapusco también acudió atención a víctimas así como elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de México, tras balacera en Teotihuacán.

Aunque no se han confirmado las identidades de los cuatro heridos de bala, se ha mencionado que serían de las siguientes nacionalidades:

Una de Rusia

Dos de Colombia

Una de Canadá (quien apuntan, está grave por impacto en tórax)

El menor sería de origen colombiano y presentaba una herida en la pelvis, además de que varios de los lesionados habrían recibido un disparo al momento de buscar resguardo por el tirador que se suicidó.