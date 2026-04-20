La Secretaría de Cultura apoyará a familias de víctimas tras balacera en Teotihuacán.

Después de la balacera ocurrida hoy 20 de abril en Teotihuacán, Estado de México, la Secretaría de Cultura emitió un comunicado lamentando los terribles hechos.

Confirma Secretaría de Cultura que apoyará a familias de víctimas tras balacera en Teotihuacán

Claudia Curiel de Icaza, actual Secretaria de Cultura, mandó sus condolencias tras la balacera ocurrida en Teotihuacán.

Asimismo, Curiel de Icaza confirmó que estará en la zona atendiendo, en coordinación con todas las instancias del gobierno, a las familias.

Mediante un comunicado de la Secretaría de Cultura a través de INAH, se lamentó los que pasó en la Zona Arqueológica de Teotihuacán.

“La Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia, lamenta los hechos registrados esta mañana en la Zona Arqueológica de Teotihuacán e informa que se brindaron las facilidades necesarias para que las autoridades de seguridad realicen su labor. Asimismo, nos mantenemos en coordinación con las autoridades del Estado de México y con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, a fin de proporcionar información oportuna. Reafirmamos nuestra solidaridad y extendemos nuestras condolencias a las personas afectadas, así como nuestro compromiso con el esclarecimiento de estos hechos." Comunicado Secretaría de Cultura

Igualmente, la Secretaría de Cultura detalló que se brindaron facilidades a las autoridades para realizar su labor durante el incidente.

Secretaría de Cultura apoyará a familias de víctimas tras balacera en Teotihuacán (@ccurieldeicaza / X)

La balacera registrada en la zona arqueológica de Teotihuacán dejó dos personas muertas, entre ellas una turista canadiense, y seis lesionados, quienes fueron trasladados a hospitales de la zona.

Reportes de las autoridades indican que la agresión comenzó luego de que se diera una discusión del agresor con turistas en la Pirámide de la Luna.

Después de herir a varias personas, el tirador se quitó la vida. En el lugar se dio el aseguramiento del arma, así como de cartuchos útiles y un arma blanca.

Al lugar acudió personal de la Secretaría de Seguridad del Estado de México además de personal de:

Guardia Nacional

Grupo Relámpagos

Protección Civil

Servicios de Urgencia del Estado de México

Cruz Roja Mexicana