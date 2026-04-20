Claudia Sheinbaum expresó su profundo pesar tras el ataque armado registrado este lunes en la zona arqueológica de Teotihuacán, Estado de México, donde dos personas perdieron la vida —entre ellas una mujer canadiense— y varias más resultaron heridas.

“Lo ocurrido hoy en Teotihuacán nos duele profundamente. Expreso mi más sincera solidaridad con las personas afectadas y sus familias” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

El Gabinete de Seguridad confirmó que el agresor se privó de la vida tras detonar su arma.

Autoridades federales y estatales desplegaron un operativo inmediato, mientras el Gobierno de México mantiene contacto con la embajada de Canadá y ordena una investigación exhaustiva.

Claudia Sheinbaum lamenta balacera en Teotihuacán (Especial)

Claudia Sheinbaum expresa solidaridad con víctimas de Teotihuacán

A través de sus redes sociales, Sheinbaum manifestó su solidaridad con las víctimas: “Lo ocurrido hoy en Teotihuacán nos duele profundamente. Expreso mi más sincera solidaridad con las personas afectadas y sus familias”, señaló la mandataria.

Asimismo, confirmó que el Gobierno de México ya mantiene contacto con la embajada de Canadá ante el fallecimiento de su connacional.

La presidenta informó que ha instruido al Gabinete de Seguridad para realizar una investigación a fondo de los hechos.

Como parte de la respuesta inmediata, personal de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Cultura se ha trasladado al sitio para brindar acompañamiento y atención a los afectados, trabajando en conjunto con las autoridades locales y estatales.

El Gabinete de Seguridad aseguró que continuará informando sobre el avance de las investigaciones para esclarecer lo sucedido en uno de los sitios arqueológicos más importantes de México.