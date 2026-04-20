La Secretaría de Seguridad del Estado de México (Edomex) confirmó que la balacera registrada hoy lunes 20 de abril en Teotihuacán dejó seis personas heridas, además de dos muertos.

De acuerdo con la información, un hombre detonó en diversas ocasiones un arma de fuego en Teotihuacán, posteriormente, se quitó la vida. Hasta el momento se desconoce el motivo del ataque.

Se desplegó un operativo entre la Secretaría de Seguridad del Edomex y elementos de la Guardia Nacional para asegurar el sitio y brindar apoyo a los 6 heridos que dejó la balacera en Teotihuacán.

Balacera en Pirámide de la Luna de Teotihuacán (Eduardo Díaz/ sdpnoticias)

Secretaría de Seguridad del Edomex confirma 6 heridos tras balacera en Teotihuacán

En un informe preliminar, Cristóbal Castañeda, secretario de Seguridad del Edomex, informó que la balacera en Teotihuacán dejó cuatro lesionados: dos de nacionalidad colombiana, una rusa y una canadiense.

Sin embargo, la Secretaría de Seguridad del Edomex ratificó la información en un comunicado, señalando que son seis los heridos y ya fueron trasladados a hospitales para su atención.

Seguridad del Edomex confirma 6 heridos tras balacera en Teotihuacán (SS Edomex)

Tras la balacera, se desplegó un operativo de seguridad en la zona arqueológica, protegida por el INAH, en donde participan cerca de 350 elementos de la Policía Estatal y Guardia Nacional.

Cristóbal Castañeda detalló que el ingreso de turistas a la zona dependerá de que la autoridad ministerial libere la propiedad tras realizar las investigaciones y pruebas periciales correspondientes.