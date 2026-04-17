Claudia Sheinbaum arribó la noche del viernes 17 de abril de 2026 a Barcelona para participar en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia.

A su llegada al Hotel Catalonia Barcelona Plaza la presidenta fue recibida con música de mariachi, vítores y muestras de afecto de la comunidad mexicana en España.

Tras un viaje de más de 21 horas, saludó a simpatizantes y se tomó fotografías antes de descansar.

Su agenda incluye una reunión bilateral con Pedro Sánchez y encuentros con Luiz Inácio Lula da Silva y Gustavo Petro.

Claudia Sheinbaum llega a Barcelona y simpatizantes la reciben en su hotel (Tomada de video)

Sheinbaum vivió recibimiento con sabor a México

El ambiente a las afueras del Hotel Catalonia Barcelona Plaza estuvo marcado por el entusiasmo de los simpatizantes, quienes al grito de “¡Presidenta, presidenta!” esperaron durante horas para saludarla.

La recepción incluyó música de mariachi y un cuarteto que interpretó piezas tradicionales mexicanas.

A pesar del agotador viaje, Sheinbaum se tomó el tiempo para saludar a los asistentes, abrazar a un niño, firmar autógrafos y tomarse fotografías con los presentes antes de retirarse a descansar.

Cabe destacar que la encuesta MetricsMx de abril confirma que Claudia Sheinbaum mantiene un sólido respaldo ciudadano con una aprobación del 71.6%, cifra que se ha sostenido por encima del 70% en las últimas mediciones.

Encuesta MetricsMx revela alta aprobación de Sheinbaum y apoyo al AIFA (SDPnoticias)

Detalles del viaje y comitiva

La presidenta de México realizó un trayecto de aproximadamente 21 horas de vuelo, habiendo partido de la CDMX el jueves a las 11:55 p.m.. Tras realizar una escala en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, aterrizó finalmente en Barcelona cerca de las 9:30 p.m. del viernes.

La presidenta viaja acompañada por una comitiva de alto nivel conformada por:

Roberto Velasco, el nuevo secretario de Relaciones Exteriores.

Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Lázaro Cárdenas Batel, jefe de la Oficina de la Presidencia de la República.

Quirino Ordaz, embajador de México en España.

Claudia Sheinbaum llega a Barcelona y simpatizantes la reciben en su hotel (Tomada de video)

Agenda internacional de Claudia Sheinbaum

Las actividades oficiales comenzarán el 18 de abril de 2026, donde la participación central de Claudia Sheinbaum será en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia.

Asimismo, se tiene prevista una reunión bilateral con su homólogo español, el presidente del gobierno Pedro Sánchez.

Además de este encuentro, Sheinbaum sostendrá reuniones de trabajo con los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y de Colombia, Gustavo Petro.

Esta es la primera visita oficial a España de un mandatario mexicano en 8 años, la última participación fue del exPresidente Enrique Peña Nieto en 2018.