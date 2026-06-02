La presidenta Claudia Sheinbaum respondió al embajador de Estados Unidos luego de que éste afirmara que se está convirtiendo el “desafío compartido de seguridad en una disputa política”.

La presidenta pidió a Ronald Johnson no opinar sobre los asuntos internos de México y mantenerse solo en las actividades que le corresponden como embajador.

“Recordar que es importante que los embajadores se queden en el tema de la coordinación y la colaboración. Los embajadores tienen que ser respetuosos de los asuntos políticos internos de los países” Claudia Sheinbaum

Asimismo, reiteró el exhorto al respeto de la soberanía de México en el marco de la cooperación bilateral.

Los asuntos de México son de los mexicanos: Sheinbaum a Ronald Johnson

Claudia Sheinbaum señaló a Ronald Johnson que “los asuntos de México corresponden a las y los mexicanos” por lo que le exhortó a mantener su atención en los temas de cooperación y coordinación bilateral.

“Lo digo respetuosamente, recordar que es importante que los embajadores se queden en el tema de la coordinación y la colaboración”, señaló la presidenta al embajador de Estados Unidos.

Asimismo, le recordó que le corresponde el tema de colaboración bilateral, pero debe respetar los asuntos internos del país.

“Hay que recordar también que es importante que el embajador se quede en el tema bilateral y que respete los asuntos internos de nuestro país porque los asuntos de México le corresponden a las y los mexicanos” Claudia Sheinbaum

Ronald Johnson pide “no dividirnos” en la lucha contra el narcotráfico

Ronald Johnson compartió en redes sociales un mensaje en el que pide “no dividirnos” en la lucha contra el narcotráfico y no usar dicho tema de seguridad como disputa política.

De acuerdo con el embajador, “cada momento dedicado a convertir este desafío compartido de seguridad en una disputa pública es una oportunidad para fortalecer nuestra asociación y proteger a las personas a las que servimos”.

A este llamado, la presidenta Claudia Sheinbaum resaltó que sí está de acuerdo en que se debe de trabajar en conjunto en los problemas compartidos pero siempre con respeto a la soberanía.