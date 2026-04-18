Durante su visita oficial en España, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que México será la sede de la próxima Cumbre en Defensa de la Democracia, a realizarse en 2027.

Ante medios de comunicación, Sheinbaum dijo que la relación con España es estrecha y que ya ha invitado a Pedro Sánchez a asistir a México a la próxima Cumbre en Defensa de la Democracia.

México será sede de la próxima cumbre de democracia, confirmó Claudia Sheinbaum

Desde España, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este sábado 18 de abril que México será la sede de la V Cumbre en Defensa de la Democracia y espera que Pedro Sánchez participe y visite el país.

A través de redes sociales, el presidente Pedro Sánchez también confirmó que México será la V Cumbre en Defensa de la Democracia y lo señaló como “una gran noticia”.

México será sede de la próxima cumbre de democracia (Captura de pantalla)

Asimismo, Pedro Sánchez dijo que España y México comparten “una gran sintonía sobre cómo continuar estrechando nuestros tan especiales lazos culturales, económicos y sociales”.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que no existe una crisis diplomática entre México y España, pero reiteró que es necesario que se reconozca la importancia de la Conquista en los pueblos originarios.