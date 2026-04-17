La presidenta Claudia Sheinbaum fue vista en el aeropuerto en espera de su vuelo hacia España para su participación en la Cumbre de Defensa de la Democracia en Barcelona.

La presidenta fue captada en la sala de espera en compañía del equipo que la acompaña a esta visita oficial.

Captan a Sheinbaum en sala de espera previo a vuelo a España

Claudia Sheinbaum fue vista previo su vuelo a España la noche del 16 de abril en una sala de espera, acompañada de su equipo de trabajo.

La presidenta esperaba el momento del abordaje del vuelo en clase turista en el que viajó a Barcelona, con una escala en Madrid, España.

Mientras esperaba, se le vio platicando relajada con sus compañeros de viaje, e incluso se tomó fotografías con otros pasajeros que se acercaron a la presidenta de México.

Sheinbaum previo a vuelo a España (@bethcastilloo/ X)

La presidenta Claudia Sheinbaum decidió realizar su viaje oficial a España a través de un. vuelo comercial y en clase turista, como parte de su política de austeridad, pues los viáticos corren por parte del Estado.

Si bien este viaje a España es oficial, no se espera una agenda especializada en la relación bilateral.

Sin embargo, en el marco de la Cumbre de Defensa de la Democracia, sí sostendrá una reunión bilateral con Pedro Sánchez.