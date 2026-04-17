La presidenta Claudia Sheinbaum compartió un breve mensaje durante su viaje a Barcelona para participar en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia en España.

Desde sus redes sociales, compartió una foto donde se le ve revisando lo que posiblemente será su discurso de participación en la cumbre que se llevará a cabo en Barcelona.

Claudia Sheinbaum partió la noche del 16 de marzo en compañía de su equipo a bordo de un vuelo comercial en clase turista que hace escala en Madrid, España.

Camino a Barcelona representando a México en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia. pic.twitter.com/x6zjHHt8B5 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 17, 2026

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