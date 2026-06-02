Una intensa tormenta con granizo de gran tamaño azotó la noche del 1 de junio la alcaldía Cuajimalpa, CDMX, activando la alerta púrpura por lluvias torrenciales.

Vecinos y conductores de Cuajimalpa quedaron sorprendidos ante la acumulación de hielo que cubrió vialidades, provocó inundaciones y dañó vehículos tras la intensa lluvia del pasado 1 de junio.

Granizo en Cuajimalpa impacta vialidades y viviendas de la zona

Videos virales en redes sociales muestran cómo gruesos bloques de granizo se acumularon en la alcaldía de Cuajimalpa, específicamente en calles como las de Jesús del Monte, Santa Fe y zonas limítrofes con Huixquilucan.

En las imágenes compartidas por los usuarios, se puede ver como se formaron capas de hielo por el granizo que obstruyeron drenajes y generaron corrientes de agua con altura suficiente para varar automóviles.

Protección Civil y brigadas de la alcaldía trabajan en el retiro de granizo y el desazolve de drenajes en puntos como El Yaqui, Contadero, Lomas de Santa Fe y San Pedro Cuajimalpa.

Con maquinaria pesada, personal de la Secretaría de Obras, Protección Civil y Bomberos realizan labores para retirar los enormes bloques de hielo y liberar las calles en la alcaldía Cuajimalpa; al menos dos viviendas y un automóvil resultaron afectados.



Sigue la señal por… pic.twitter.com/XeUmMVFNtG — NMás (@nmas) June 2, 2026

Asimismo, se dio a conocer que reportes preliminares indican afectaciones en comercios y casas habitación, donde el agua y el hielo alcanzaron niveles considerables obligando a vecinos a realizar labores de limpieza manual.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX había emitido la alerta púrpura ante la previsión de lluvias fuertes, posible caída de granizo y ráfagas de viento de hasta 50 km/h.

Sin embargo, la tormenta del pasado 1 de junio no solo afectó a Cuajimalpa, sino que también a áreas cercanas del Estado de México, donde se reportaron granizadas impresionantes.

La granizada desató su furia en Cuajimalpa pic.twitter.com/EYSSHAapbq — Raúl Gutiérrez (@RaulGtzNR) June 2, 2026

Hasta el momento de la redacción de esta nota, no se reportaron lesionados de gravedad, pero las autoridades piden a la población evitar circular por zonas bajas, no dejar vehículos en la vía pública y seguir las recomendaciones oficiales.

Los equipos de emergencia continúan atendiendo encharcamientos y retirando hielo acumulado tras la intensa granizada en Cuajimalpa que sigue complicando el tráfico en la zona poniente de la capital.