Al participar en la cumbre de democracia que se celebra en la ciudad de Barcelona, la presidenta Claudia Sheinbaum ofreció un mensaje en el que destacó su orgullo por el pueblo mexicano y de su historia.

“Vengo orgullosa de mi pueblo, de su historia, de su capacidad de resistir, de compartir y de no olvidar a quienes más lo necesitan” Claudia Sheinbaum

En su discurso, la presidenta también hizo mención de diversas figuras históricas mexicanas que debido a sus acciones, forjaron la identidad nacional y dejaron grandes aportes para el país.

Además, hizo un llamado a la paz en el que rechazó la intervención militar en Cuba y propuso un programa mundial para que parte del gasto mundial en armamento, se use para reforestar millones de hectáreas cada año.

Sheinbaum resalta orgullo por México y su historia durante IV Cumbre en Defensa de la Democracia

El sábado 18 de abril, la presidenta Claudia Sheinbaum ofreció un discurso durante la IV Cumbre en Defensa de la Democracia en Barcelona, en el que destacó su orgullo por México, su cultura e historia.

Lo anterior debido a que dijo sentirse orgullosa de ser parte de un pueblo trabajador, creativo y profundamente generoso, que reconoce su origen en culturas milenarias, que dijo, nunca fueron derrotadas y mantienen sus raíces vivas.

Asimismo, resaltó que representa a una nación con valores espirituales, que defiende principios de soberanía y solidaridad internacional, incluso en soledad y bajo la convicción de que ningún pueblo es pequeño.

En cuanto a las figuras históricas del país que la presidenta mencionó durante su mensaje, hizo especial énfasis en personajes que participaron en episodios como la Independencia y la Revolución:

Miguel Hidalgo y Costilla: Líder de la independencia en 1810 y precursor de la abolición de la esclavitud

José María Morelos y Pavón: Autor de los “Sentimientos de la Nación”; defensor de la soberanía popular y la igualdad

Leona Vicario: Heroína de la independencia que defendió el derecho de las mujeres a luchar por su patria

Josefa Ortiz Téllez Girón: Recordada por su ética en el servicio público y su rechazo a servirse de la patria

Benito Juárez: Indígena zapoteco y presidente; separó la Iglesia del Estado y defendió la República frente a invasiones

Emiliano Zapata: Figura de la Revolución Mexicana que luchó por la justicia social y el derecho al recurso natural

Pancho Villa: Revolucionario que se levantó por la justicia y el derecho del pueblo a decidir su destino

Francisco I. Madero: Impulsor de la democracia y la lucha contra la ambición de poder en 1910

Venustiano Carranza: Líder revolucionario mencionado como parte del legado democrático de México

Felipe Ángeles: Militar revolucionario destacado por su lucha en favor de la justicia y el pueblo

Adela Velarde: Representante de las mujeres en la Revolución que lucharon por causas sociales

Hermila Galindo: Feminista y revolucionaria defensora de los derechos políticos del pueblo

Benito Juárez: Presidente que separó a la Iglesia del Estado y defendió a la República frente a la invasión extranjera

Lázaro Cárdenas: General que brindó asilo a los republicanos españoles y convirtió la solidaridad en acción

Frida Kahlo: Artista que, pese a su fragilidad física, representó la lucha por la justicia a través de los colores

Sheinbaum en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia (Alberto Estévez/EFE)

Claudia Sheinbaum rechazó intervención militar en Cuba y propuso programa de reforestación

Luego de manifestar su orgullo por México en la cumbre de la democracia, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó su rechazo a cualquier intervención militar en Cuba.

Durante su discurso, Claudia Sheinbaum planteó la creación de un programa mundial denominado Sembremos Paz, que tendría el objetivo de fortalecer la cooperación entre países y evitar conflictos armados.

En específico, señaló que su iniciativa implica que se destine el 10% del gasto militar, que asciende a miles de millones de dólares, para reforestar millones de hectáreas a nivel mundial.