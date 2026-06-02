La carretera México-Toluca presentó cierre temporal que permanece activo debido a que un deslave afectó la circulación en dirección al Estado de México y la Ciudad de México (CDMX).

Las fuertes lluvias de la noche del 1 de junio 2026 no solo provocaron este deslave, sino también inundaciones que convocó a albergues para ciudadanos de Cuajimalpa.

Carretera México-Toluca cierra circulación por deslave provocado por las lluvias

Desde la noche del 1 de junio de 2026 y hasta la actualidad, la carretera México-Toluca se encuentra cerrada cerca del kilómetro 22 luego de un deslave que propiciaron las fuertes lluvias.

Según el C5 del Estado de México, el cierre se extiende por al menos 2 kilómetros a la altura de Contadero en el municipio de Cuajimalpa.

🚧 #ReporteVial | Afectación vial en la carretera libre México-Toluca 🚧



Se registra carga vehicular con afectación aproximada de 2 kilómetros sobre la carretera México-Toluca, a la altura de #Contadero, municipio de #Cuajimalpa con dirección a la #CDMX, derivado de un deslave… pic.twitter.com/xaVPJKYweo — C5 Estado de México (@C5Edomex) June 2, 2026

Los reportes señalan que hubo caída de árboles, así como toneladas de tierra y piedras provenientes de un cerro que obstruyeron el paso de la carretera.

Pese a las afectaciones que se registraron, no se ha informado de accidentes vehiculares que el deslave haya provocado en la carretera México-Toluca.

Desde alrededor de las 10:00 pm, Protección Civil del Estado de México junto con otras dependencias, se encuentran trabajando en las maniobras sobre la carretera México-Toluca.

Cuajimalpa instala albergue por fuertes lluvias

Además del cierre de la carretera México-Toluca por un deslave que dejaron las fuertes lluvias en Cuajimalpa, el gobierno de la alcaldía de la CDMX instaló albergue para los ciudadanos que resultaron afectados.

La presencia de hielo e inundaciones en Cuajimalpa, llevaron a que el gobierno anunciara que el Deportivo Morelos será un “albergue temporal” en apoyo a la ciudadanía “ante la emergencia”.

Por otra parte, difundió que han instalado Centros de Acopio en Cuajimalpa, donde se reciben:

Alimentos no perecederos

Agua embotellada

Artículos de higiene personal

Productos de limpieza

Cobijas y artículos de primera necesidad