Kenia Os habla de los rumores que aseguran que terminó su relación con Peso Pluma y esto se sabe de la supuesta ruptura.

Peso Pluma y Kenia Os llevan un año de noviazgo, pero hace unas semanas se desataron rumores de que habrían terminado.

Los rumores tomaron fuerza luego de que la cantante rompiera en llanto durante un concierto que ofreció en Monterrey el pasado 30 de mayo.

¿Kenia Os y Peso Pluma terminaron? Esto se sabe

Durante un encuentro con medios, Kenia Os fue cuestionada sobre los rumores de una posible ruptura con Peso Pluma.

Aunque trato de evadir a los reporteros, Kenia Os tuvo que que hablar con ellos y no dio una respuesta clara sobre cómo va su noviazgo con Peso Pluma.

Así sorprendió Peso Pluma a Kenia Os tras concierto en CDMX (@keniaos / Instagram )

“Creo que ya te aclaré eso ¿No? Se inventan cada cosa, están muy creativos últimamente”, expresó Kenia Os a los reporteros.

La respuesta de la cantante dio a entender que sigue siendo novia de Peso Pluma y el cantante no se ha manifestado por los rumores que rodean su relación.

Incluso, Kenia Os y Peso Pluma continúan siguiéndose en Instagram.

Por esta razón los fans de Kenia Os creen que terminó con Peso Pluma

Kenia Os se presentó el pasado 30 de mayo en Monterrey en el Estadio Borregos.

La cantante se encontraba cantando sus canciones ‘Love bombing’ ‘Una y otra vez’ cuando comenzó a llorar, un gesto que llamó la atención de sus fans y se prestó para especulaciones.

Posteriormente, circula un video donde supuestamente Peso Pluma también lloró en una presentación.

Kenia Os aclaró que el concierto de Monterrey había sido uno de los mejores de su carrera y que por esa razón había roto en llanto.

El último comentario de Kenia Os en las publicaciones de Instagram de Peso Pluma se hizo el 19 de mayo, por lo que la pareja seguiría su relación o hasta el momento no han hecho oficial su ruptura.