Hace unos momentos, Claudia Sheinbaum llegó al Hotel Catalonia Barcelona Plaza, lugar donde se hospedará la presidenta de México durante su visita oficial a España.

A su llegada, Claudia Sheinbaum se encontró con un grupo de simpatizantes que la esperaban pacientemente con pancartas en mano.

Una vez que se presenció el vehículo que la trasladó del aeropuerto al hotel, estas personas comenzaron a gritar: “¡Presidenta, presidenta! ¡Es un honor estar con Claudia, hoy!”, a la par que ondeaban pequeñas banderas mexicanas.

Reciben a Claudia Sheinbaum con apoyo en Barcelona (Hans Salazar en X)

Contagiada por el ánimo de la gente, la Jefa del Ejecutivo se acercó a ellos para saludar, tomarse algunas fotografías y recibir ramos de flores que le ofrecían.

¿Cuánto cuesta hospedarse en el Hotel Catalonia Barcelona Plaza?

Claudia Sheinbaum pasará dos noches en el Hotel Catalonia Barcelona Plaza, a un costado de la Plaza de España.

Para llegar a su destino, Claudia Sheinbaum tuvo que hacer una escala de tres horas en Madrid.

De acuerdo con sitios de turismo, el precio del Hotel Catalonia Barcelona Plaza varía de acuerdo con la temporada. El costo por noche supera los 2 mil pesos y puede rebasar los 3 mil de acuerdo con las necesidades y comodidades.

Hotel Catalonia Barcelona Plaza (Internet)

Hotel Catalonia Barcelona Plaza (Internet)

Hotel Catalonia Barcelona Plaza (Internet)

Claudia Sheinbaum participará en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia

Cabe mencionar que Sheinbaum participará en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, que tendrá lugar el día 18 de abril en territorio español.

Es la primera visita oficial de un mandatario mexicano tras 8 años, la última fue de Enrique Peña Nieto en 2018.

En el foro multilateral impulsado por los presidentes de Brasil y España, Luiz Inácio Lula da Silva y Pedro Sánchez, se busca dar fin con las diferencias entre diplomáticos.