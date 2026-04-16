Claudia Sheinbaum rechazó que su visita a la cumbre de Barcelona en España sea por una reunión “anti Trump” e incluso explicó cuál era el objetivo de ello.

La presidenta de México expresó que su reunión es con otros jefes de Estado, que tienen en común el objetivo de que el pueblo debe decidir “su autodeterminación”, así como la solución pacífica de los conflictos.

Sheinbaum va a Barcelona por la paz, no por movimiento “anti Trump”

La mandataria, Claudia Sheinbaum, rechazó que su visita a la cumbre de Barcelona el 18 de abril de 2026, vaya a ser por un evento contra Donald Trump, como lo han llamado desde que anunció su próximo viaje.

En la mañanera del pueblo del 16 de abril de 2026, la presidenta de México enfatizó “no es anti Trump, es por la paz”, explicando que los jefes de gobierno que asistirán serán por la visión que tienen en común.

Asimismo, señaló que no solo serán de América Latina, sino de también de la Unión Europea, Sudáfrica, el Caribe, entre otras regiones del mundo.

“No es una reunión anti Trump, ni mucho menos. Yo la considero más bien, una reunión por la paz en el mundo, que es distinto. Vamos con un sentido muy positivo”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

La mandataria explicó que se trata de defender la “política exterior”, así como el derecho que tienen los pueblos a “decidir su autodeterminación”.

Sheinbaum subraya respeto hacia Trump y Estados Unidos

La presidenta de México rechazó que su viaje a Barcelona vaya a ser por una reunión “anti Trump” subrayando que tiene respeto hacia el presidente de Estados Unidos.

Claudia Sheinbaum nuevamente subrayó el respeto que tiene hacia Donald Trump, así como la buena comunicación que se tiene “defendiendo nuestra soberanía”, en referencia a ambos países.

Sin embargo, señaló que aunque hay decisiones que él toma y que a ella no le parecen correctas, aún así “como presidente lo respetamos”.