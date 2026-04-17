La presidenta Claudia Sheinbaum viaja a España para asistir a la IV Cumbre de Defensa de la Democracia en un vuelo comercial a Barcelona.

Esta visita oficial se realiza en medio de la tensión diplomática iniciada en la administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien pidió al gobierno de España reconocer el abuso contra los pueblos originarios durante la conquista.

Claudia Sheinbaum inició su viaje hacia España el 16 de abril en un vuelo comercial con una escala en Madrid, antes de poder llegar a su destino en Barcelona, hecho que se ha destacado en diversos medios españoles.

Claudia Sheinbaum mantiene congruencia con viaje comercial a Barcelona, España

De acuerdo con Federico Arreola, la presidenta Claudia Sheinbaum realiza esta primera visita como jefa de Estado a España a través de un vuelo comercial, en congruencia con la austeridad del movimiento.

La presidenta habría elegido un vuelo comercial en clase turista, donde el boleto en Aeroméxico va desde los 28 mil pesos mientras que en clase ejecutiva podría superar los 170 mil pesos.

“Por respeto a la gente y por la convicción de que la austeridad republicana es necesaria en una nación democrática, ella autorizará para sí misma y sus acompañantes los asientos de atrás: los más baratos y, por ende, incómodos” Federico Arreola

Este viaje agotador tomará 24 horas de vuelo para que la presidenta Claudia Sheinbaum pueda participar en la IV Cumbre de Defensa de la Democracia que convocó el gobierno de Pedro Sánchez.

Claudia Sheinbaum llegará el viernes 17 de abril por la noche a su destino en Barcelona; el 19 de abril tomará un vuelo comercial de Condal a la Ciudad de México (CDMX).

Federico Arreola resaltó que esta decisión de la presidenta es una lección y advertencia para los morenistas que “no conocen el sacrificio”.

Claudia Sheinbaum tendrá reunión Bilateral con Pedro Sánchez

Claudia Sheinbaum viajó a España para participar en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia convocada por Pedro Sanchez.

De acuerdo con Rosa Icela Rodríoguez, la presidenta sostendrá una reunión bilateral con su homólogo en España, así como con otros jefes de Estado tras la Cumbre.

A esta cumbre también fueron invitados