La presidenta Claudia Sheinbaum agradeció la calidez con la que fue recibida al llegar a Barcelona, durante su visita oficial a España, destacando la presencia de mexicanos en esta ciudad.

“De México a Barcelona, como diría José Martí, amor con amor se paga. El corazón de México late fuerte en cualquier rincón”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Entre música, besos, abrazos, flores y gritos de personas de todas las edades, Claudia Sheinbaum fue recibida en Barcelona. Fue tal la bienvenida que la presidenta compartió un video en redes sociales.

Claudia Sheinbaum agradece cálida bienvenida en Barcelona; mexicanos la reciben frente a hotel.

En el marco de la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, a realizarse en Barcelona el sábado 18 de abril de 2026, Claudia Sheinbaum llegó a esta ciudad y recibió una cálida bienvenida.

Tras descender de su vehículo frente al Hotel Catalonia Barcelona Plaza, un gran grupo de personas recibió a la presidenta con gritos, abrazos, besos, flores y hasta la interpretación de un son jarocho.

“¡Presidenta, presidenta!”, “Eres una fuente de inspiración” y “¡Viva México!” fueron algunos de los gritos con los que Sheinbaum fue recibida y, previo a ingresar a su hotel, agradeció el recibimiento.

Cabe mencionar que en el lugar no solo se encontraban mexicanos, sino que al lugar también arribaron personas de otros países, como España y Brasil, que buscaban conocer a la presidenta Sheinbaum.

Reciben a Claudia Sheinbaum con apoyo en Barcelona (Hans Salazar en X)

Aprobación de Claudia Sheinbaum en la encuesta MetricsMx

La encuesta MetricsMx correspondiente a la semana del 8 de abril de 2026 confirma que Claudia Sheinbaum mantiene un sólido respaldo ciudadano, con una aprobación del 71.6%.

Esta cifra se compone de un 58.9% que aprueba “mucho” su desempeño y un 12.7% que lo hace “algo”. Por el contrario, la desaprobación se ubica en un 21.5%.

Este nivel de respaldo ha mostrado una consistencia notable en las últimas tres mediciones, registrando un 72.5% a finales de marzo y un 73.1% a inicios de abril, manteniéndose siempre por encima del umbral del 70%.

Encuesta MetricsMx revela alta aprobación de Sheinbaum (SDPnoticias)

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