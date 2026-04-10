Durante su conferencia matutina de este 10 de abril, Claudia Sheinbaum anunció en su conferencia mañanera un viaje a Barcelona, España, para reunirse con líderes progresistas como Lula da Silva y Gustavo Petro.

“Voy a ir a Barcelona, el 18, la próxima semana. Va a haber una reunión convocada por un grupo que se formó a donde había sido invitada y no pude asistir a la primera reunión, fue una idea original del presidente Borich de gobiernos progresistas.” Claudia Sheinbaum

El viaje que realizará Claudia Sheinbaum al extranjero será por el nuevo encuentro de la iniciativa “En Defensa de la Democracia” en donde participará con líderes progresistas de América Latina.

Claudia Sheinbaum anunció que viajará a España para reunirse con Lula da Silva y Gustavo Petro

Durante su conferencia mañanera de este 10 de abril, Claudia Sheinbaum anunció que viajará a Barcelona para reunirse con Lula da Silva y Gustavo Petro en un evento sobre defensa de la democracia, en medio de tensiones por Gaza e Irán.

De acuerdo con el anuncio, Sheinbaum, la cita forma parte de un evento previsto para el 18 de abril sobre la defensa de la democracia, en un contexto marcado por las tensiones internacionales.

“Hasta donde sabemos, van a asistir el presidente Petro, el presidente Lula, el presidente Pedro Sánchez y el presidente de Uruguay.” Claudia Sheinbaum

De acuerdo con la mandataria, quien tomó la decisión de asistir apenas un día antes del anuncio pues el encuentro busca fortalecer la coordinación entre gobiernos progresistas de la región, especialmente en temas de política exterior y la defensa de posiciones comunes en foros multilaterales.

Esta reunión se da tras recientes conversaciones telefónicas entre Sheinbaum, Lula y Petro sobre temas regionales, incluyendo la relación con Estados Unidos y la integración en América Latina.

Asimismo, la visita también coincide con esfuerzos por revitalizar mecanismos como la CELAC frente a desafíos globales.