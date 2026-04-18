Durante su participación el 18 de abril en la Cumbre en Defensa de la Democracia en Barcelona, Claudia Sheinbaum expresó su rechazo ante una posible intervención militar en Cuba y llamó a sembrar la paz.

“Quiero proponer una declaración en contra de la intervención militar en Cuba, que el diálogo y la paz prevalezcan” Claudia Sheinbaum

A la voz de ‘sembremos paz’, Claudia Sheinbaum propuso que el 10 % del gasto mundial en armamento, se use para un programa global con el que se pueda reforestar millones de hectáreas cada año.

Además, pidió que para próximas ediciones de la cumbre, se considere a México como anfitrión e incluso adelantó que el tema principal, sería el la “economía centrada en el bienestar”.

Claudia Sheinbaum se pronuncia contra una posible intervención militar en Cuba

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ofreció un discurso durante la Cumbre en Defensa de la Democracia en Barcelona, en el que rechazó una posible intervención militar en Cuba.

Lo anterior debido a que en su posicionamiento, propuso que se elabore una declaración conjunta de los países participantes en la cumbre, en contra de que se ejecute una intervención militar en Cuba.

🚨🇨🇺🇲🇽Claudia Sheinbaum propone una declaración en contra de la intervención militar en Cuba.



Además, la presidenta llama a destinar 10 % del gasto mundial en armamento a un programa global de reforestación.



“En vez de sembrar guerra, sembremos paz, sembremos vida”, expresó… pic.twitter.com/DnscweSAre — Azucena Uresti (@azucenau) April 18, 2026

En ese sentido, pidió que ante las diferencias que se han generado en los últimos meses entre Estados Unidos y Cuba que han elevado las tensiones, se opte porque prevalezca el diálogo y la paz.

Así lo expresó ante las constantes amenazas que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha lanzado, siendo la más reciente la del 17 de abril, cuando afirmó que su gobierno sí podría considerar una incursión militar.

Claudia Sheinbaum propone programa mundial para Sembrar Paz

Al tomar la palabra en el acto celebrado en la Fira de Barcelona, España, manifestó su postura en contra de los conflictos, pues dijo que “en vez de sembrar guerra”, lo mejor es sembrar paz y sembrar vida.

Al respecto, señaló que se trata de una iniciativa para que se haga un esfuerzo global con el fin de que un 10% del gasto mundial en armamento, se canalice para programa global de reforestación.

“Destinar el 10% del gasto mundial en armamento, que asciende a miles de millones de dólares, para impulsar un programa global que permita a millones de personas reforestar millones de hectáreas cada año. En vez de sembrar guerra, sembremos paz, sembremos vida” Claudia Sheinbaum

De esa manera, dijo, los recursos que se puedan etiquetar para el programa, permitirían que cada año se logre la reforestación de millones hectáreas en todo el mundo.

Claudia Sheinbaum propuso a México como sede de la Cumbre en Defensa de la Democracia

Luego de expresar su rechazo por una posible intervención militar en Cuba, la presidenta Claudia Sheinbaum propuso a México como sede de la Cumbre en Defensa de la Democracia.

Ante ello, planteó que en esa oportunidad se abra un diálogo sobre la economía centrada en el bienestar, y el de una democracia que responda a las verdaderas necesidades de los pueblos.

Asimismo, compartió una reflexión en la que afirmó que la “democracia significa elevar el amor por encima del odio”, la fraternidad por encima de la guerra y que “la vida no se compra, como tampoco la libertad ni la dignidad de los pueblos”.

“La democracia significa que solo el respeto a la diversidad y el amor por los demás hará posible construir un mundo donde quepan todas y todos, todos los pueblos, todas las lenguas, todas las culturas, todas las naciones” Claudia Sheinbaum

Finalmente, al resaltar que es una mujer de paz, dijo representar una nación que ama la libertad, la justicia, la fraternidad y recordó la frase de Benito Juárez: “Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Con los pueblos todo, sin los pueblos nada”.