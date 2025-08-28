Alejandro Moreno, senador y dirigente a nivel nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), señaló que la pelea con Gerardo Fernández Noroña el miércoles 27 de agosto fue el punto álgido de una serie de amenazas, persecuciones y groserías acumuladas en siete años.

Para Alejandro Moreno, esta persecución política en su contra inició desde el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y se ha mantenido en el tiempo, pero a pesar de todo, dijo que los del PRI son “legisladores de acero” y van a defender al país.

El dirigente del PRI dijo que para entender la pelea con Gerardo Fernández Noroña lo que sucedió en la Comisión Permanente de debe entender el contexto surgido desde la llegada de los gobierno de la llamada Cuarta Transformación.

“El contexto hay que verlo. Lo que ocurrió es siete años de groserías, de amenazas, de persecución política, de ofensas. Es claro que… Gerardo Fernández Noroña, de una manera cobarde, ruin, miserable, comportándose como un patán, como un barbaján… lo vio el pueblo de Mexico en los videos, no solo ofendió, violentó a una compañera legisladora, mujer, a la senadora Lilly Téllez… porque no fue ese día, no es un evento de ese día, es una posición sistemática, de provocación…” Alejandro Moreno. PRI

Alito Moreno: Gerardo Fernández Noroña se topó con pared

Alejandro Moreno insistió que con el PRI y con él, Gerardo Fernández Noroña se topó con pared, luego de no querer cumplir los acuerdos para la última sesión de la Comisión Permanente, lo cual insistió ha sido sistemático contra la oposición y senadoras como Lilly Téllez.

“Aquí se topó con pared, con el PRI no y menos… con un servidor” Alito Moreno. PRI

De pasó, critico su mansión de 12 millones de pesos en Tepoztlán, Morelos; sus fotos con Nicolás Maduro, buscado por Estados Unidos; y sus fotos con Manuel Bartlett, señalado de participar en un crimen contra un agente de la DEA.

Alejandro Moreno: no vamos a permitir que México se convierta en Venezuela

Alito Moreno insistió que Morena esta destruyendo el régimen democrático pero no van a permitir que México se convierta en Venezuela aunque ya hay indicios de ello actualmente.

Para ello, dijo que no debe haber miedo y que se debe enfrentarlos con determinación: “no puede haber miedo, hay que enfrentarlos con determinación y con carácter, ya está pasando y ya están destruyendo el régimen democrático”.

¿Alejandro Moreno quiere capitalizar la inconformidad con Morena?

Alejandro Moreno dijo que en el país ya hay mucha inconformidad contra personajes de Morena como Gerardo Fernández Noroña y por el bloqueo a la oposición en varios momentos.

Agregó que la gente ha despertado hoy al darse cuenta que se debe detener el rumbo del país y evitar así que se convierta en Venezuela.

“Nosotros vamos a defender al país y la república… y empezaremos aquí… en el país porque hay mucha inconformidad… gente ha despertado hoy, pique no queremos que en México pase lo que pasó en Venezuela…. Aquilino no vamos a permitir que s reinstaure una dictadura” Alito Moreno. PRI

También recordó ataques recientes contra Lilly Téllez y contra Federico Dorign, ambos del Partido Acción Nacional (PAN).