Alejandro “Alito” Moreno, dirigente nacional del PRI, llamó al PAN y a Movimiento Ciudadano a construir una alianza opositora rumbo a las elecciones de 2027 y 2030, tras el triunfo del tricolor en Coahuila.

“Es muy claro, Azucena, porque es lo que tiene en la mente el pueblo de México. Hoy tenemos que pensar en México, no en cálculos político-electorales para un partido. Si construimos un gran frente opositor, vamos a ser más competitivos, le vamos a ganar el Congreso a Morena, habrá un equilibrio en este país y podremos sacar a este gobierno cínico y corrupto que está destruyendo a México" Alito Moreno, dirigente nacional del PRI

En entrevista con Azucena Uresti, aseguró que los partidos de oposición deben pensar en México por encima de intereses particulares.

En ese sentido, Alejandro Moreno destacó que el PRI ganó los 16 distritos locales de Coahuila y exhibió los pobres resultados de PAN y MC, al señalar que incluso perdieron su registro como partidos locales.

Alito Moreno asegura que el PRI demostró capacidad para ganar elecciones en Coahuila

Alito Moreno destacó que los resultados obtenidos en Coahuila demuestran que el PRI mantiene la capacidad de ganar elecciones y ofrecer gobiernos con resultados, en referencia a la administración del gobernador Manolo Jiménez.

“¿Qué demostramos en Coahuila? Que hay un gobierno eficaz y eficiente, que el PRI tiene experiencia y capacidad para dar resultados, y la gente vota por ello, por un buen gobierno como el que tenemos con Manolo Jiménez. Pero la capacidad del PRI para ganar elecciones también quedó clara y lo vamos a hacer en todo el país" Alito Moreno, dirigente nacional del PRI

El dirigente nacional del PRI afirmó que buscarán replicar este modelo electoral en otras entidades del país de cara a los próximos procesos electorales.

Asimismo, señaló que los resultados en Coahuila envían un mensaje claro a la ciudadanía sobre qué partidos están dispuestos a construir una propuesta sólida para competir contra Morena.

Alito Moreno exhibe resultados de PAN y MC tras elecciones en Coahuila

Durante la entrevista, Alito Moreno también contrastó los resultados obtenidos por el PRI frente a los del PAN y Movimiento Ciudadano en la elección local de Coahuila.

Incluso aseguró que Acción Nacional pasó de contar con cinco diputados locales a quedarse sin representación en el Congreso estatal y perder su registro como partido local.

Respecto a Movimiento Ciudadano, afirmó que tampoco alcanzó el porcentaje mínimo de votación requerido para conservar su registro.

“Imagínate, Acción Nacional, después de su relanzamiento para presentarse ante la ciudadanía, Azucena, su carta de presentación es pasar de tener cinco diputados locales a tener cero en Coahuila y perder el registro. Movimiento Ciudadano perdió el registro en Coahuila; no llegaron ni al 3 por ciento" Alito Moreno, dirigente nacional del PRI

Además, cuestionó cuál será el mensaje que ofrecerán ambos partidos a la ciudadanía después de los resultados obtenidos en la entidad.