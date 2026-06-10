Alejandro “Alito” Moreno, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), cerró la puerta a la posibilidad de presentar candidaturas ciudadanas para las elecciones del 2030.

En conferencia de prensa, Alejandro Moreno manifestó que esta postura surge como una respuesta directa a lo que consideró el fracaso de las fórmulas ciudadanas utilizadas por el PRI en las elecciones de 2018 y 2024.

“En el 18 nos dieron una chinga y en el 24 una super madriza, ¿no? Así de claro para hacer que perdimos todo. Pero ya, dos veces ya nos quedó claro, no, vamos una tercera, no, no ¡váyanse al carajo, yo no voy a hacer eso!”. Alejandro Moreno

Alejandro Moreno rechaza en el PRI postular candidaturas ciudadanas en 2030; va por fortalecer perfiles priistas

Alejandro Moreno dio a conocer un cambio de estrategia radical en el PRI para la próxima contienda por la presidencia de la República en 2030, dejando de lado lo que calificó como “inventos” políticos.

Tras realizar un balance de los últimos resultados electorales, el líder priista sentenció que su organización no volverá a respaldar perfiles externos o de corte ciudadano para el proceso de 2030.

Por el contrario, señaló que el PRI se enfocará exclusivamente en fortalecer a sus propios cuadros políticos, respaldando la trayectoria en su partido tricolor

En su mensaje a la militancia, señaló que las derrotas obtenidas en 2018 y 2024 dejaron lecciones dolorosas pero sumamente claras para el PRI.

Además, el dirigente cuestionó la narrativa que sugiere que la ciudadanía buscaba candidatos cuya principal virtud fuera simplemente parecer personas honestas.

Desde su perspectiva, las necesidades urgentes del país exigen figuras políticas con capacidad probada para solucionar problemas complejos, una cualidad que, asegura, reside en la experiencia técnica que caracteriza al priismo.

Con ello, Alejandro Moreno manifestó que la ciudadanía prefiere la eficiencia gubernamental por encima de la reputación mediática de cara al relevo institucional para 2030.

“La gente quiere que pongamos uno que parece honesto, que es buena persona. ¿Quién chingados les ha dicho que eso quiere la gente? La gente lo que quiere hoy es quién resuelve los problemas del país. Esto no es de buenas personas, no porque nosotros no lo seamos, lo somos”. Alejandro Moreno