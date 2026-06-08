Vicente Fox, expresidente de México por el PAN, felicitó al PRI por su victoria en las elecciones de Coahuila 2026.

El expresidente señaló que el triunfo es “como en los viejos tiempos” y señaló que espera que los resultados sean para el bien de la democracia y la libertad del país.

“Como en los viejos tiempos”: Fox celebra triunfo del PRI en Coahuila 2026

El expresidente panista Vicente Fox felicitó al PRI por el triunfo electoral en Coahuila 2026, donde obtuvieron el 55% de los votos para la renovación del Congreso local.

Asimismo, aseguró que se trata de un triunfo “como en los viejos tiempos y comparó al partido con el ave fénix.

Felicidades, @pri_nacional, como en los viejos tiempos. Me da gusto verlos renacer con tanta fuerza. Ahora sí, como el ave fénix. Que sea para bien de México, de nuestra democracia, de la libertad y de la transparencia. Vicente Fox

Además, señaló que espera que esto sea en favor de la libertad, la transparencia y la democracia de México.

Esto a pesar de que en las elecciones por el Congreso local de Coahuila 2026 el PAN quedó en quinto lugar y como séptima fuerza política en el estado.

Vicente Fox felicita al PRI por elección en Coahuila 2026, mientras PAN pierde terreno

Vicente Fox celebró el triunfo del PRI en la elección de Coahuila 2026 a pesar de que el PAN perdió terreno en el estado.

De acuerdo con el cómputo, el PAN obtuvo el 2.1603% de los votos totales en la jornada del 7 de junio, mientras que el PRI logró el 55.0198%.

De acuerdo con el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) con corte a las 9:00 horas y con el 100% de las actas capturadas, los resultados de las votaciones son los siguientes: