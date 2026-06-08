Tras la reciente elección en Coahuila 2026, el gobernador Manolo Jiménez ofreció una conferencia de prensa donde destacó los 700 mil votos del PRI.

Manolo Jiménez señaló que el proceso se desarrolló en un ambiente de paz y seguridad, logrando una participación ciudadana del 51%, cifra que supera registros de años anteriores.

“Para hacer una elección intermedia es una participación muy positiva, más menos un millón trescientos mil votos, un millón doscientos cincuenta mil votos, y aquí las y los candidatos de la Alianza Ciudadana por la Seguridad del PRI y de la UDC resultaron ganadores donde en conjunto sumaron setecientos mil votos aproximadamente que representa un cincuenta y ocho por ciento de la votación” Manolo Jiménez

Manolo Jiménez resalta los 700 mil votos del PRI en Coahuila

El gobernador Manolo Jiménez calificó la jornada electoral en Coahuila como una “gran fiesta democrática” que se llevó a cabo en un ambiente de paz y tranquilidad.

“Ayer se tuvo un proceso electoral donde hubo paz, donde hubo tranquilidad, donde en prácticamente todas las casillas del estado todo fluyó correctamente” Manolo Jiménez

🔴 #AlMomento | “No hubo ni un solo problema”: Manolo Jiménez, gobernador de Coahuila, sobre la jornada electoral de ayer en el estado



📺 La información con @SamuelCuervo y @zelenny pic.twitter.com/Z1aFthrejb — Milenio (@Milenio) June 8, 2026

Informó que los candidatos de la Alianza Ciudadana por la Seguridad (PRI y UDC) resultaron ganadores, sumando aproximadamente 700,000 votos (un 58% de la votación), frente a un segundo lugar que obtuvo el 27%.

Manolo Jiménez señaló que hubo una mayor afluencia de votantes en comparación con elecciones similares de años pasados.

Mientras que anteriormente la participación rondaba entre el 40% y 43%, en este proceso se alcanzó un 51% de participación.

Para el gobernador, alcanzar el 51% (equivalente a aproximadamente 1,250,000 o 1,300,000 votos) es un resultado “muy positivo” tratándose de una elección intermedia.

Manolo Jiménez interpretó la amplia participación y, específicamente, los cerca de 700,000 votos obtenidos por la Alianza Ciudadana por la Seguridad, como un voto de confianza y un refrendo a los resultados de su actual administración.

“Quiero también hacer un agradecimiento a nuestra gente, a la gran mayoría de las y los coahuilenses, porque también siento esta elección como un referendo a nuestro gobierno” Manolo Jiménez

Subrayó que el progreso del estado se ha logrado gracias al trabajo conjunto entre el gobierno, la iniciativa privada y la sociedad civil organizada, reafirmando que su posición como gobernador se debe al apoyo de la gente.

Manolo Jiménez llama a cerrar filas y trabajar en conjunto por Coahuila

Durante su discurso, Manolo Jiménez enfatizó que la unidad y las propuestas positivas se impusieron sobre la polarización y la división política durante la reciente elección en Coahuila.

Afirmó que en esta campaña “ganó la unidad”, el trabajo y los buenos gobiernos, mientras que se venció al odio, la división, la “grilla” y las mentiras. Señaló que aquellos que apuestan por polarizar y pelear suelen perder.

“En esta campaña ganó la unidad ganó el trabajo ganaron los resultados ganaron los votos ganaron los buenos gobiernos emanados del PRI y de la UDC y principalmente ganó el amor y el cariño a nuestra tierra” Manolo Jiménez

Tras el cierre del proceso, Manolo Jiménez hizo un llamado a todas las fuerzas políticas y partidos a “cerrar filas” y trabajar en conjunto por Coahuila, instando a trabajar conjuntamente por el bienestar de las familias sin importar las ideologías.

“Quiero convocar a todas las fuerzas políticas de Coahuila, a todos los partidos, a que cerremos filas por nuestro estado. Ustedes saben que nuestro gobierno, o en nuestro gobierno siempre hemos buscado ser el punto de encuentro entre todas y todos los coahuilenses, entre los que votaron por nosotros y los que no votaron por nosotros” Manolo Jiménez

Insistió en que su gobierno busca ser un punto de encuentro para todos los coahuilenses, sin importar por quién hayan votado, con el fin de seguir consolidando al estado como el mejor lugar para vivir en México.

Manolo Jiménez enfatizó que la seguridad garantizada durante el proceso permitió que las familias pudieran transitar con tranquilidad, reafirmando su compromiso de mantener un estado en paz.