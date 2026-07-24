La Fiscalía General del Estado de Oaxaca compartió el retrato hablado de quien sería el presunto asesino de Francisco Alejandro Leyva.

José Bernardo Rodríguez Alamilla encabezó la conferencia de prensa durante la presentación de los avances de la investigación a 36 horas del crimen.

De momento, se menciona a cuatro presuntos agresores, quienes estuvieron en los alrededores y huyeron en un vehículo de 2026, además de utilizar una motocicleta.

Retrato hablado del presunto asesino de Francisco Alejandro Leyva

A través de entrevistas de testigos en la zona en la que Francisco Alejandro Leyva fue asesinado, la Fiscalía de Oaxaca obtuvo un retrato hablado de uno de los responsables.

De acuerdo con la imagen, se trataría de un hombre de rostro ovalado, labios gruesos y nariz ancha, al igual que la boca, de ojos redondos, cejas delgadas, mejillas rellenas.

Retrato hablado del presunto asesino de Francisco Alejandro Leyva (Captura de pantalla)

Las autoridades no dieron más detalles como vestimenta, aunque acorde con el retrato hablado, el hombre usaba gorra al momento del crimen.

Se sabe que varios vestían de negro, y que uno de los presuntos agresores llevaba una sudadera blanca, quien sería el disparador contra Francisco Alejandro Leyva.

La Fiscalía de Oaxaca menciona que compartirán a medios de comunicación el retrato hablado para ayudar con su difusión y dar con un presunto asesino de Francisco Alejandro Leyva.

Asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva: así es la ruta que tomaron los agresores

La Fiscalía de Oaxaca también compartió la ruta de los hechos que llevaron a la muerte de Francisco Alejandro Leyva alrededor de las 10:50 horas del miércoles 22 de julio.

Acorde con el fiscal, la motocicleta utilizada en el asesinato fue vista por primera vez alrededor de las 9:04 horas de dicho día, avanzando hacia el fraccionamiento Esmeralda.

Las autoridades recuperaron la motocicleta que estuvo alrededor del fraccionamiento más de una hora, antes de descender a las 10:52 horas para asesinar al periodista.

Tras disparar a Francisco Alejandro Leyva, la motocicleta salió del fraccionamiento para dirigirse hacia la Carretera San Lorenzo, tras pasar por la gasolinera en la que fueron captados anteriormente.