Alejandro “Alito” Moreno abrió la posibilidad de contender por la alcaldía de Campeche en las elecciones 2027, aunque aclaró que su prioridad sigue siendo el Senado, cargo que concluye en 2030.

“Una alcaldía podría ser…si eso suma a competir, a ganarles…hay que darle con todo” Alejandro “Alito” Moreno, dirigente nacional del PRI

En entrevista, el dirigente nacional del PRI señaló que si su candidatura suma para restarle terreno a Morena, podría hacerlo porque “hay que darle con todo”.

Además, reiteró que el PRI trabaja en construir una coalición en los 17 estados con elecciones, pues considera que los resultados de 2027 marcarán rumbo hacia 2030.

Alito Moreno podría estar en la boleta electoral de Campeche en 2027

En entrevista con Azucena Uresti, Alito Moreno señaló que está concentrado en el Senado de la República, cuyo encargo concluye en 2030; sin embargo, considera una candidatura en Campeche durante las elecciones 2027.

Entre risas, el priista señaló que sí es una posibilidad contender por la alcaldía de Campeche en 2027 aunque no es una de sus prioridades.

Según Alejandro Moreno, si su candidatura suma para ganar y quitar terreno a Morena en los estados, podría hacerlo porque “hay que darle con todo”.

Alito Moreno señaló que siempre hay posibilidades de contender para una candidatura siempre que se cumplan todos los requisitos, “pero pues estamos concentrados a nivel nacional”.

Alito Moreno afirma que elecciones 2027 podrían marcar los resultados del 2030

Si bien no confirmó que vaya a contender por una alcaldía para Campeche en 2027, sí señaló que se encuentra concentrado a nivel nacional para las elecciones en 17 estados.

Según el líder nacional del PRI, las elecciones 2027 son el inicio de la contienda por la presidencia en 2030.

Asimismo, resaltó que una coalición bien construida puede darle “rumbo y certeza” a México.