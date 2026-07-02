Citlalli Hernández respondió a los señalamientos contra Morena de Alito Moreno y reclamó la narrativa falsa e irresponsable que da en el extranjero.

La presidenta de la Comisión de Elecciones de Morena señaló que Alejandro Moreno Cárdenas “no representa en nada al pueblo de México” y recordó que dirige al partido con la peor percepción pública en décadas.

Citlalli Hernandez minimiza dichos de Alito Moreno: “las cosas hay que tomarlas de quien vienen”

De acuerdo con Citlalli Hernández, las cosas se deben tomar de quien vienen y no considerar la narrativa falsa de una figura pública con “tan poca credibilidad” como Alito Moreno.

La morenista resaltó que Alito Moreno no representa en nada al pueblo de México y “mucho menos frente a la comunidad internacional”.

“Las cosas hay que tomarlas de quien vienen porque hay pocas figuras políticas con tan poca credibilidad como tú, @alitomorenoc, quien NO REPRESENTAS ABSOLUTAMENTE EN NADA al pueblo de México, mucho menos frente a la comunidad internacional (que sabe bien quién eres)” Citlalli Hernández

Asimismo, reclamó que Alito Moreno ha llevado al ámbito internacional su “narrativa falsa e irresponsable” que carece de sustento.

Esto luego de que Alito Moreno asegurara que México tiene un “narcogobierno” desde hace ocho años, cuando Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ganó las elecciones en 2018, durante la XLIII Plenaria de la COPPPAL.

De acuerdo con Alito Moreno, México vive una de las etapas más graves de su historia “por el avance de la violencia, la impunidad, la infiltración del crimen organizado y el debilitamiento de sus instituciones democráticas”.

Citlalli Hernández reiteró además que se trata de un discurso proveniente del “pseudodirigente nacional del PRI y del partido con la peor percepción pública de las últimas décadas”.

“En resumen: en México pocos lo conocen y quienes lo conocen tienen una opinión negativa. A nivel internacional seguramente también es la burla.” Citlalli Hernández