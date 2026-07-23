Martina Amates González era la administradora del Parque Nacional Grutas de Cacahuamilpa de Guerrero que ha sido asesinada a balazos.

Pero ¿quién fue Martina Amates González? Te contamos lo que se sabe de la administradora del Parque Nacional Grutas de Cacahuamilpa.

¿Quién fue Martina Amates González?

Martina Amates González era conocida por ser la administradora del Parque Nacional Grutas de Cacahuamilpa; de quien se habla, tras ser reportada su desaparición, para luego ser hallada sin vida.

¿Qué edad tenía Martina Amates González, la administradora del Parque Nacional Grutas de Cacahuamilpa?

Al momento de su muerte Martina Amates Gonzalez, la administradora del Parque Nacional Grutas de Cacahuamilpa tenía 49 años de edad.

¿Quién era el esposo de Martina Amates González?

Se desconoce quién era el esposo de Martina Amates González

¿De qué signo zodiacal era Martina Amates González, la administradora del Parque Nacional Grutas de Cacahuamilpa?

No se tiene el detalle de su fecha de nacimiento, por lo que se desconoce a qué signo zodiacal pertenecía Martina Amates González, la administradora del Parque Nacional Grutas de Cacahuamilpa.

¿Cuántos hijos tuvo Martina Amates González?

No se conoce a precisión cuántos hijos tuvo Martina Amates González, sin embargo, se conoce que tuvo una hija, Ivana Esperanza Gama Amates, de 26 años, quién fue asesinada junto a ella.

¿Qué estudio Martina Amates Gonzalez, la administradora del Parque Nacional Grutas de Cacahuamilpa?

No se tienen detalles sobre el grado de estudios de Martina Amates González, la administradora del Parque Nacional Grutas de Cacahuamilpa.

¿En qué trabajó Martina Amates González?

Martina Amates González era la administradora del Parque Nacional Grutas de Cacahuamilpa, área natural protegida y administrada por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

Martina Amates Gonzalez, administradora del Parque Nacional Grutas de Cacahuamilpa es asesinada junto a su hija y chofer

Autoridades locales confirmaron la muerte de Martina Amates, administradora de Grutas de Cacahuamilpa quien fue asesinada junto a su hija, Ivanna Esperanza y su chofer, Eliseo N.

Los cuerpos de Martina Amates, la administradora de Grutas de Cacahuamilpa, así como su hija y chofer fueron localizado a una orilla de la carretera federal Taxco-Ixtapan de la Sal, en el Crucero de Grutas del municipio de Pilcaya en la zona Norte del Estado de México.

Entre los detalles periciales, los cuerpos fueron hallado signos de tortura, las dos mujeres tenían tiros en la cabeza, mientras que el chofer en la zona del tórax y estaba atado de las manos a la espalda.

Tras los hechos, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero ha iniciado una carpeta de investigación por el triple homicidio, por lo que ha comenzado con las primeras diligencias protocolarias.