El Partido Acción Nacional (PAN) aseguró que los resultados de la elección de Coahuila 2026 no son el reflejo del panorama nacional rumbo al 2027.

De acuerdo con el PAN, estos resultados sólo representan “un llamado a fortalecer” la identidad, estructura y crecimiento propio del partido.

Asimismo, resaltó que Acción Nacional mantendrá una tendencia clara de crecimiento y consolidación “como la principal alternativa frente a Morena”.

Resultados en elección de Coahuila 2026 son una lección para el PAN

Por otra parte, el PAN aseveró que los resultados de la elección de Coahuila 2026 dejaron “lecciones importantes” sobre la necesidad de construir “una opción política con mayor cercanía ciudadana ”y una identidad reconocible para las y los electores.

Por ello, Acción Nacional señaló que fortalecerán la apertura a la ciudadanía, así como el impulso de nuevos liderazgos para consolidar “gobiernos humanistas y de resultados en todo el país”.

PAN pierde terreno en Coahuila en elección 2026

El PAN perdió terreno en Coahuila con la elección 2026, al obtener sólo el 2.1603% de los votos totales en la jornada del 7 de junio.

De acuerdo con el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) con corte a las 9:00 horas y con el 100% de las actas capturadas, el PAN sólo obtuvo 26 mil 877 votos.

Esto lo deja en quinto lugar de la tabla electoral y lo coloca como la séptima fuerza política en el estado.

De acuerdo con el PREP, los resultados de las votaciones son los siguientes