La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no le corresponde opinar sobre las alianzas de Morena rumbo a las elecciones 2027.

Desde su conferencia mañanera del 17 de junio, la presidenta resaltó que se trata de un tema de partidos, por lo que prefiere no emitir opiniones.

Esto luego de que Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, asegurara que mantendrán las alianzas con el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

“No opino”: Sheinbaum se deslinda de alianzas de Morena rumbo a elecciones 2027

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, señaló que no le corresponde opinar respecto a las decisiones de Morena rumbo a las elecciones 2027.

La presidenta aseguró que no va a opinar sobre las alianzas que Morena hará con el PT y el PVEM para buscar las 17 gubernaturas que se disputan en los comicios del próximo año.

“Ya no opino, le corresponde ya a las dirigencias de los partidos” Claudia Sheinbaum

Morena señaló que la alianza se mantiene sólida previo a los procesos para determinar las candidaturas para los 17 estados donde habrá elecciones 2027.

De acuerdo con Citlalli Hernández, los partidos de la alianza se someterán a 3 filtros para la selección de candidatos para determinar a las mejores opciones según la preferencia de la ciudadanía.

Se trata de:

Encuesta

Opinión ciudadana

revisión de antecedentes “cuestionables”

Serán quienes superen los 3 filtros quienes contiendan por un cargo de elección popular en las próximas elecciones.