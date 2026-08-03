Usuarios reportaron una interrupción masiva del servicio de WhatsApp este 3 de agosto, afectando principalmente a usuarios en México.

De acuerdo con el sitio Downdetector, las fallas comenzaron alrededor de las 13:30 horas, manifestándose mayormente en dificultades para enviar mensajes y problemas de conexión.

Pese a que plataformas de monitoreo detectaron cientos de quejas, WhatsApp no ha emitido ningún comunicado sobre fallas en su servicio.

¿Qué pasó con WhatsApp este lunes 3 de agosto?

Este lunes 3 de agosto de 2026, se registró una falla masiva y una intermitencia en el servicio de WhatsApp que afectó a usuarios en México y otras partes del mundo.

El sitio Downdetector informó que los problemas comenzaron a reportarse cerca de las 13:30 horas. El pico de incidencias se alcanzó a las 14:00 horas, superando los 200 reportes.

WhatsApp (Captura de Pantalla )

Los usuarios señalaron dificultades principalmente para:

Enviar y recibir mensajes (50% de los reportes)

Intermitencias generales en la aplicación (29%)

Problemas para iniciar sesión (12%)

Los reportes provinieron de los principales centros urbanos, destacando: Ciudad de México, Monterrey, Mérida, Guadalajara, San Luis Potosí y Tuxtla Gutiérrez.

¿Qué ha dicho WhatsApp sobre las fallas de su servicio este lunes 3 de agosto?

Hasta el momento, WhatsApp no ha emitido una postura oficial sobre la falla en su servicio, aunque fuentes señalan que existen diversas causas probables por las que el servicio suele caerse, entre las que se encuentran:

Fallas en los servidores centrales de Meta: Esta es una de las razones principales, ya que el servicio se restablece paulatinamente conforme estos servidores se recuperan

Errores de software: Fallos internos en el código o funcionamiento de la aplicación

Tareas de mantenimiento: Trabajos programados o de emergencia en la infraestructura de la plataforma

Cortes en el internet local: Problemas específicos con la conexión del equipo del usuario

Se espera que el servicio de WhatsApp se restablezca de manera paulatina, por lo que poco a poco los usuarios podrán a usar la aplicación sin complicaciones.

Durante este periodo de transición, es común que algunos usuarios recuperen la conectividad antes que otros, dependiendo de la zona geográfica o del estado de los servidores centrales que atienden la región.