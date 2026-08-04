Luisa Alcalde respondió a Adela Micha y Manuel López San Martín ante las críticas sobre el derecho de las audiencias.

“Los lineamientos no hablan en ningún caso de que se sancionen contenidos, que el Estado sea quien determine qué es verdad, qué no es verdad. No es el caso” Luisa Alcalde

De acuerdo con Luisa Alcalde, desde el anuncio de la protección de los derechos de las audiencias se inició una campaña de desinformación para “establecer una narrativa de censura” hacia los medios de comunicación desde el gobierno federal.

Sin embargo, recordó que este “no es el caso”, pues los lineamientos no establecen censura ni sanciones desde el Estado en la publicación de contenidos.

Luisa Alcalde responde a críticas de Adela Micha y Manuel López San Martín a los derechos de las audiencias

La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa Alcalde, respondió desde la mañanera del 4 de agosto de 2026 las críticas a la defensa de los derechos de las audiencias de:

Luisa Alcalde señaló que el Estado en ningún momento el Estado busca censurar o sancionar los contenidos de los medios.

Asimismo, reiteró que “son los propios medios de comunicación quienes tienen la obligación de emitir códigos de ética” donde establecerán cómo van a garantizar que la información sea verificada y no noticias falsas.

Además, reiteró que los propios lineamientos señalan que corresponde al mismo medio de comunicación verificar la veracidad de la información que comparten.

Esto luego de que el periodista Manuel López San Martín asegurara que “el estado se otorga la potestad de determinar qué es verdad y qué no”.

Luego de la respuesta de Luisa Alcalde, el periodista reiteró su crítica y señaló que “el gobierno busca censurar…no les gusta que se les investigue, se les cuestione y se les exhiba”.

Por otra parte, destacó la crítica de Adela Micha, quien calificó como “ridícula” la regulación por el derecho de las audiencias.

“¿Te imaginas poner cortinillas cada 10 segundos para distinguir una opinión de info? Así de ridícula es la nueva regulación” Adela Micha

Luisa Alcalde resaltó que se trata de “una narrativa muy alejada de la realidad” pues el Estado no busca censurar o “callar voces”.