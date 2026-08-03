Cincinnati vs Pachuca se enfrentan en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026. El partido es el martes 4 de agosto de 2026 y será transmitido por Apple TV a las 17.45 horas.

  • Partido: Cincinnati vs Pachuca
  • Fase: Jornada 1
  • Torneo: Leagues Cup 2026
  • Fecha: Martes 4 de agosto de 2026
  • Horario: 17:45 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: TQL Stadium
  • Transmisión: Apple TV

Cincinnati vs Pachuca: Día para ver el partido de la Leagues Cup 2026

Cincinnati vs Pachuca juegan el martes 4 de agosto en el inicio de la Leagues Cup 2026.

Cincinnati vs Pachuca: Hora para ver el partido de la Leagues Cup 2026

A las 17:45 horas inicia el partido Cincinnati vs Pachuca en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026.

Cincinnati vs Pachuca: Canal para ver el partido de la Leagues Cup 2026

Apple TV es el encargado de transmitir el partido Cincinnati vs Pachuca en la Leagues Cup 2026.

  • Partido: Cincinnati vs Pachuca
  • Fase: Jornada 1
  • Torneo: Leagues Cup 2026
  • Fecha: Martes 4 de agosto de 2026
  • Horario: 17:45 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: TQL Stadium
  • Transmisión: Apple TV

Así se jugará la renovada Leagues Cup 2026

La Leagues Cup 2026 regresa con un formato renovado que incluye a 36 clubes, 18 de la Liga MX y 18 de la MLS.

Los 36 equipos se eliminarán en grupos tradicionales de todos contra todos por liga y una fase eliminatoria directa.

  • El torneo otorga tres pases a la Concachampions 2027.
  • Fase Uno: Del 4 al 13 de agosto de 2026, con 54 partidos MLS vs Liga MX
  • Cada equipo juega tres partidos contra rivales de la liga opuesta
  • Fase Eliminatoria: Del 25 de agosto al 6 de septiembre de 2026, iniciando directamente desde los Cuartos de Final.
  • Sistema de Puntos: No hay empates. Victoria en tiempo regular otorga 3 puntos, triunfo en penales da 2 puntos y la derrota en penales otorga 1 punto