Cincinnati vs Pachuca se enfrentan en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026. El partido es el martes 4 de agosto de 2026 y será transmitido por Apple TV a las 17.45 horas.
- Partido: Cincinnati vs Pachuca
- Fase: Jornada 1
- Torneo: Leagues Cup 2026
- Fecha: Martes 4 de agosto de 2026
- Horario: 17:45 horas, tiempo del centro de México
- Sede: TQL Stadium
- Transmisión: Apple TV
Cincinnati vs Pachuca: Día para ver el partido de la Leagues Cup 2026
Cincinnati vs Pachuca juegan el martes 4 de agosto en el inicio de la Leagues Cup 2026.
Cincinnati vs Pachuca: Hora para ver el partido de la Leagues Cup 2026
A las 17:45 horas inicia el partido Cincinnati vs Pachuca en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026.
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Cincinnati vs Pachuca: Canal para ver el partido de la Leagues Cup 2026
Apple TV es el encargado de transmitir el partido Cincinnati vs Pachuca en la Leagues Cup 2026.
- Partido: Cincinnati vs Pachuca
- Fase: Jornada 1
- Torneo: Leagues Cup 2026
- Fecha: Martes 4 de agosto de 2026
- Horario: 17:45 horas, tiempo del centro de México
- Sede: TQL Stadium
- Transmisión: Apple TV
Así se jugará la renovada Leagues Cup 2026
La Leagues Cup 2026 regresa con un formato renovado que incluye a 36 clubes, 18 de la Liga MX y 18 de la MLS.
Los 36 equipos se eliminarán en grupos tradicionales de todos contra todos por liga y una fase eliminatoria directa.
- El torneo otorga tres pases a la Concachampions 2027.
- Fase Uno: Del 4 al 13 de agosto de 2026, con 54 partidos MLS vs Liga MX
- Cada equipo juega tres partidos contra rivales de la liga opuesta
- Fase Eliminatoria: Del 25 de agosto al 6 de septiembre de 2026, iniciando directamente desde los Cuartos de Final.
- Sistema de Puntos: No hay empates. Victoria en tiempo regular otorga 3 puntos, triunfo en penales da 2 puntos y la derrota en penales otorga 1 punto