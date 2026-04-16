Citlalli Hernández, nueva presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, aseguró que la alianza con el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) se mantiene sólida rumbo a las elecciones 2027.

Estoy convencida de que nos pondremos de acuerdo de que todas y todos vamos a serenarnos porque hay un objetivo común que es la transformación de este país Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena

Durante la presentación oficial, Citlali Hernández destacó que su labor será encabezar las mesas de coalición para construir unidad en todo México, mientras Luisa Alcalde calificó como “ruido mediático” las versiones de ruptura.

La alianza de Morena con PT y PVEM busca garantizar diálogo, reglas claras y transparencia mediante encuestas internas rumbo a las elecciones 2027.

Creo que es importante sentarnos, dialogar... estoy convencida porque además los conozco. Cuando fui secretaria general del partido, tuve mucho diálogo con ellos Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena

Citlalli Hernández buscará fortalecer alianzas de Morena

Durante la presentación oficial, Citlalli Hernández enfatizó que, a pesar de las diferencias naturales de origen y estatutos entre Morena, PT y PVEM, el objetivo común es la transformación de México.

El que el PT, el Verde y Morena seamos aliados, no significa que no tengamos diferencias de origen, de estatutos, de formas. Y la capacidad de construir una alianza justamente deriva en ponernos de acuerdo para un objetivo común Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena

“Juntos, Morena, PT y Verde seguiremos haciendo historia”, afirmó, destacando que su labor principal será encabezar las mesas de coalición para construir la unidad en todo el territorio nacional.

Luisa Alcalde respaldó esta postura, calificando como “ruido mediático” las versiones sobre posibles rupturas o disputas internas.

Este ruido mediático de rupturas y disputas, pues no no hay tal. Vamos a ir juntos (...) los medios magnifican una declaración por ahí y a veces también hasta le cambian el sentido Luisa Alcalde, dirigente nacional de Morena

La dirigencia nacional subrayó que la alianza ha sido fundamental para alcanzar la mayoría calificada en el Congreso, lo que ha permitido convertir programas sociales en derechos constitucionales que ya no podrán ser revertidos.

Citlalli Hernández busca diálogo, reglas claras y encuestas

Para garantizar la transparencia en la selección de candidatos y evitar decisiones cupulares, el 16 de abril de 2026 se confirmó que la encuesta seguirá siendo el “método madre” de Morena y sus aliados.

Ya sabemos que la encuesta es nuestro método madre, o sea, lo hemos dicho públicamente porque es trasladarle la decisión a la gente y que no se trate de decisiones cupulares Luisa Alcalde, dirigente nacional de Morena

Este mecanismo permitirá que participen perfiles de Morena, PT y PVEM para abanderar a los candidatos más fortalecidos por el respaldo popular.

Abanderar a los perfiles más fortalecidos que decide el pueblo y no las cúpulas de los partidos Luisa Alcalde, dirigente nacional de Morena

La intención de la Comisión Nacional de Elecciones es lograr una alianza total en todas las entidades federativas, siempre respetando los lineamientos éticos del Consejo Nacional de Morena, como la prohibición de postular familiares.

Pronto se van a dejar claras (las dudas sobre si la coalición va o no va) porque el PT y el Verde son nuestros aliados y Morena sabe que construir una coalición al servicio del pueblo de México es fundamental Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena

Con la instalación de las mesas de trabajo, el bloque oficialista busca empatar sus tiempos internos y llegar con una estructura unificada a las elecciones 2027.

Trazan ruta para el largo camino hacia las elecciones 2027

La nueva encomienda de Hernández no es menor, ya que en 2027 se renovarán 17 gubernaturas, la Cámara de Diputados, congresos locales y ayuntamientos en 30 entidades federativas.

Para asumir esta responsabilidad, Hernández presentó su renuncia a la Secretaría de las Mujeres, una decisión que describió como difícil pero necesaria bajo la convicción de que en el movimiento se priorizan los “encargos sobre los cargos”.

Alcalde destacó que Hernández fue elegida por su amplia experiencia, habiendo participado ya en tres procesos electorales previos desde la secretaría general, donde fue pieza clave en la construcción de acuerdos con el PT y el PVEM.