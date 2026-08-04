Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, informó en la conferencia del pueblo sobre lo que incluye el decreto de transparencia que será publicado hoy 4 de agosto de 2026.

La secretaria también informó que esto llevará a una modificación en el ley general de transparencia y acceso a la información pública.

Raquel Buenrostro informa con Claudia Sheinbaum sobre el decreto de transparencia

En la conferencia del pueblo de hoy, Raquel Buenrostro informó con Claudia Sheinbaum, sobre el planteamiento en el decreto de transparencia que propone el gobierno federal.

De este modo, se explicó que el decreto de transparencia está orientado en estas cuatro claves:

Contrataciones públicas: Tener información mensual actualizada de todos los contratos federales. Filiales de Pemex y CFE: Informes ante agencias extranjeras, estado financieros, gobierno corporativo, políticas de operación y contratos. Fiscalización y auditorías: Programa anual de fiscalización, estadísticas e información de auditorías, seguimiento a las observaciones y el patrón y designación de autores de despachos externos. Invitación a sumarse a estados, municipios y otros poderes.

Áreas del decreto de transparencia nacional por el gobierno federal. (Tomada de video/@centrodeproduccioncepropie5039)

La secretaria informó que esta información estaría disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia.

Por otra parte, explicó que este decreto sobre la transparencia tiene el objetivo de brindar información “más allá de las obligaciones legales”, así como brindar una mejor página para la consulta pública.

Buenrostro también explicó que las reservas, contempladas en la ley, se harán únicamente temporales y que se deberán de publicar con la información que pueda hacerse pública en ese momento.

“Y se va a dar prioridad a que la información que se reserve no solo va a ser temporal, sino también se publique, aunque se reserve alguna, se publique en versiones públicas preferentemente”. Raquel Buenrostro, secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno.

Decreto de transparencia: Habrá modificaciones en las reservas

Raquel Buenrostro también sostuvo los dichos de la presidenta Claudia Sheinbaum, apuntando que habrá modificaciones en las reservas, según lo contemplando en la Constitución.

Buenrostro explicó que se eliminarán reservas con el objetivo de tener una simplificación para tener “expresamente lo de interés público y seguridad nacional”.

“En apegó más estricto a la Constitución, se van a eliminar reservas, actualmente se tienen 17 reservas aunque están clasificadas entre interés público y seguridad nacional. Sin embargo, se va a hacer una simplificación para pasar a ser expresamente, nada más, lo de interés público y seguridad nacional”. Raquel Buenrostro, secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno.

El decreto que fue firmado por Claudia Sheinbaum en presencia de Raquel Buenrostro y Luisa María Alcalde, tendrá una iniciativa de ley que ya se está trabajando con la Consejería Jurídica.

Sin embargo, no se ha informado de una fecha para conocerla.