Te decimos quién es Alberto Anaya Gutiérrez, senador y coordinador del Partido del Trabajo (PT), que actualmente busca impulsar una propuesta para prohibir los celulares en las escuelas de México.

La iniciativa de Alberto Anaya ha dividido opiniones en el sector educativo, ya que busca reducir el impacto negativo que han tenido los celulares en el aprendizaje de los y las alumnas.

¿Quién es Alberto Anaya?

Alberto Anaya Gutiérrez es un político mexicano, originario de Aguascalientes, quien es conocido por ser el dirigente nacional del Partido del Trabajo (PT), el cual fundó en 1990.

Alberto Anaya Gutiérrez (Especial)

De ideología de izquierda, desde sus inicios ha impulsado un discurso centrado en la justicia social, la educación pública y la defensa de los sectores populares, ejes que ha incluido en la conformación del PT.

A lo largo de su carrera, Alberto Anaya Gutiérrez ha ocupado diversos cargos legislativos, entre ellos diputado federal y senador de la República, así como participaciones en comisiones relacionadas con:

Educación

Desarrollo social

Política interior

¿Cuántos años tiene Alberto Anaya?

Alberto Anaya Gutiérrez nació en 1946, por lo que actualmente tiene 78 años.

¿Quién es la esposa de Alberto Anaya?

La esposa de Alberto Anaya Gutiérrez se llama María Guadalupe Rodríguez Martínez, quien es maestra de formación.

En el año 2017, su esposa fue señalada como lideresa de la red que desvió 100 millones de pesos destinados a la operación de 17 Centros de Desarrollo Infantil (Cendis) en Nuevo León.

Esposa de Alberto Anaya (Redes Sociales)

¿Quiénes son los hijos de Alberto Anaya?

Junto a su esposa María Guadalupe Rodríguez, Alberto Anaya es padre de cinco hijos; cuatro mujeres y un varón, los cuales permanecen en un perfil bajo.

¿Qué estudió Alberto Anaya?

Alberto Anaya es abogado por la Universidad Autónoma de Nuevo León (1983-1988), también cuenta con títulos en:

Licenciatura en Economía por la UNAM

Posgrado en Sociología por la UNAM

De igual manera, cuenta con un doctorado en Desarrollo Cognitivo de las Inteligencias Múltiple.

Alberto Anaya Gutiérrez (Especial)

¿En qué ha trabajado Alberto Anaya?

Alberto Anaya Gutiérrez ha ocupado diversos cargos políticos y legislativos a lo largo de su trayectoria, principalmente ligados al Partido del Trabajo (PT).

Entre los más relevantes se encuentran:

Fundador y dirigente nacional del PT en 1990

Diputado federal en la LXV Legislatura

Diputado federal en la LXII Legislatura

Senador en las LX y LXI legislaturas

Diputado federal en la LVIII Legislatura

Senador en la LVII Legislatura

Diputado federal en la LVI Legislatura

Diputado federal en la LIV Legislatura.

Alberto Anaya, dirigente nacional del PT, busca prohibir el uso de celulares en clase

Alberto Anaya propuso modificar el artículo 84 de la Ley General con el objetivo de que ningún alumno pueda hacer uso de los siguientes dispositivos en el salón de clases:

Celulares

Tabletas electrónicas

Relojes inteligentes

Cualquier otro dispositivo móvil en las escuelas

En caso de ser sorprendidos, expone Alberto Anaya, los maestros y directivos tendrían la autorización de retener los celulares o dispositivos hasta que finalice la clase.

El dirigente nacional del PT sostiene que la medida busca reducir las repercusiones de esos dispositivos, pues la exposición prolongada a los celulares produce:

Falta de atención

Afectaciones en la convivencia escolar

Sentido formativo del espacio educativo