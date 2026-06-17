El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) descartó usar las reglas de Morena para elegir a sus candidatos para los comicios de 2027, al tiempo que anunció su propia ruta para la selección de perfiles.

Arturo Escobar, coordinador nacional de elecciones del PVEM, señaló que sus candidatos no tendrán que cumplir los estatutos de Morena, como el de pedir licencia de sus cargos para contender.

PVEM no seguirá reglas de Morena para elegir candidaturas para elecciones 2027

Durante una conferencia de prensa encabezada por Ariadna Montiel, el coordinador del PVEM para las elecciones 2027 anunció que su partido definirá sus propias reglas para definir candidatos, separándose de Morena.

PVEM descarta usar reglas de Morena para elegir candidaturas rumbo a 2027 (Cortesía)

Arturo Escobar comentó que, a diferencia de Morena, el proceso de selección en PVEM no es un mandato estatutario, sino un procedimiento de carácter político, por lo que emitirán una convocatoria independiente.

El PVEM señaló que habrá más flexibilidad en la convocatoria para los interesados, por lo que no se les exigirá que se separen de sus puestos, como sí es el caso de quienes aspiren con Morena.

De acuerdo con la información, el PVEM emitirá una convocatoria independiente para registrar perfiles en 17 entidades federativas bajo la figura de “representantes de defensa de la 4T”.

Aunque el PVEM reconoce que el método utilizado por Morena ha sido “sumamente exitoso”, han optado por construir sus propios cuadros para mantener su autonomía en la definición de perfiles en cada estado.