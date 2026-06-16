El partido Morena anunció oficialmente el inicio del proceso para seleccionar a sus próximos candidatos a las gubernaturas en diecisiete estados de México rumbo al 2027.

Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena, informó que el 17 de junio se darán a conocer las reglas para elegir a los coordinadores de la Defensa de la Transformación.

“El día de mañana vamos a hacer una conferencia de prensa para presentar a los medios el plan político integral de la ruta de la definición de los coordinadores estatales” Ariadna Montiel

El 17 de junio Morena presentará las reglas para elegir coordinadores estatales rumbo al 2027

El miércoles 17 de junio se publicará de manera oficial la convocatoria para las Coordinaciones Estatales de Defensa de la Transformación, lo que marcará el inicio formal del proceso interno de Morena rumbo a las elecciones de 2027.

Para que estés al pendiente:☝🏻😉 Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena, informó que, junto con Citlalli Hernández, en las próximas horas dará a conocer el plan político a seguir para elegir a los coordinadores de la Defensa de la Transformación. 🔴



📹: Sara Pablo pic.twitter.com/Tbv1KsBfsM — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) June 16, 2026

Ese mismo día, se llevará a cabo una conferencia de prensa encabezada por Ariadna Montiel y Citlalli Hernández para presentar el plan político integral, los lineamientos y la ruta que seguirá Morena para definir a sus coordinadores estatales.

En este evento se explicarán las normas que regirán el proceso interno y los requisitos que deberán cumplir los aspirantes de Morena.

Se presentarán los términos de la colaboración con el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quienes emitirán sus propias convocatorias, pero compartirán el registro de aspirantes.

La convocatoria aplicará para los 17 estados donde se renovarán gubernaturas en los próximos comicios.

Se darán detalles sobre el registro híbrido (virtual o presencial) y el uso de encuestas para identificar a los perfiles más competitivos, priorizando en esta ocasión la opinión positiva de la ciudadanía sobre el nivel de conocimiento público.

Este proceso busca organizar las tareas territoriales y perfilar los liderazgos antes del inicio del registro de aspirantes, programado para el lunes 22 de junio.

El 22 de junio inicia el periodo de registro para quienes buscan convertirse en coordinadores de Morena

El proceso de selección de Morena para las elecciones de 2027 se estructura a través de la figura de las Coordinaciones Estatales de Defensa de la Transformación.

Cargo que sirve como etapa previa a las candidaturas gubernamentales en los 17 estados donde habrá renovación de gubernaturas.

El proceso comienza oficialmente con la publicación de la convocatoria el miércoles 17 de junio, abriendo el periodo de registro el lunes 22 de junio.

En este nuevo proceso, se dará mayor peso a la buena reputación y a la opinión positiva de la ciudadanía sobre el aspirante, por encima de su simple nivel de conocimiento público.

Morena verificará la ausencia de vínculos con el crimen organizado y el enriquecimiento ilícito mediante la colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Secretaría de Seguridad y las fiscalías correspondientes.

Ser nombrado coordinador estatal no garantiza automáticamente la candidatura a la gubernatura, ya que los aspirantes aún deberán cumplir con todos los requisitos legales para su registro formal ante las autoridades electorales.