El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) estaría evaluando la posibilidad de romper la alianza con Morena y buscar la gubernatura del estado de Sonora 2027 con una candidatura propia.

En entrevista con Michelle Rivera, Fidel Covarrubias, vocero del PVEM en Sonora, señaló que esta decisión no es definitiva y aún no se revelan posibles perfiles, pero aseguró que es una opción.

“A lo mejor proponemos a alguien, ahorita se está evaluando a nivel nacional”. Fidel Covarrubias, vocero del PVEM en Sonora

PVEM no descarta romper con Morena y competir en Sonora 2027 con una candidatura propia

Fidel Covarrubias, vocero del PVEM en Sonora, reveló que el partido analiza la posibilidad de proponer un candidato propio para las elecciones de 2027 en la entidad, rompiendo con Morena.

PVEM no descarta romper con Morena y competir en Sonora 2027 con una candidatura propia (Yazmin Betancourt)

Sobre el proceso de selección de Morena, Fidel Covarrubias comentó que el PVEM está siendo “muy respetuoso” y escucharán a todos los aspirantes, sin embargo, podría presentar sus propios perfiles.

El vocero del PVEM señaló que su selección se basaría en un perfil que se sienta identificado con los valores del partido y con el movimiento de la cuarta transformación, aunque no descartó a la sociedad civil.

Hasta el momento de la entrevista, no se había establecido una fecha específica para definir si PVEM va con un candidato propio para Sonora 2027, aunque se esperaba tomar una decisión en los días siguientes.

En el diálogo, se mencionó a David Figueroa como una figura con “buenos resultados”, sin embargo, el PVEM aún no ha descartado ni confirmado nombres particulares, pues seguiría analizando perfiles.