La alianza entre Morena y PVEM de cara a las elecciones 2027 ya se habría concretado, pues la senadora del Verde, Jasmin Bugarín, aseveró que van a ir juntos en 16 estados.

“Bmos a ir en coalición en los 16 de los 17 estados de la republica, Jasmin Bugarín. Senadora del PVEM

Así lo reveló durante conferencia de prensa en la que resaltó que salvo el caso de San Luis Potosí, en el resto de entidades donde habrá elecciones, ya se decidió ir en coalición.

Pese a la falta de un acuerdo para San Luis Potosí, la senadora confió en que las dirigencias de Morena y PVEM van a alcanzar un acuerdo para concretar la alianza en dicha entidad.

PVEM exige candidaturas a Morena en elecciones 2027 (Yazmín Betancourt/ sdpnoticias)

Elecciones 2027: Morena y PVEM ya habrían cerrado alianza en 16 estados; falta San Luis Potosí

A poco menos de un año de que se lleven a cabo las elecciones 2027 en las que se renovarán 17 gubernaturas y sus congresos locales, así como el Congreso de la Unión, Morena y PVEM ya habrían acordado ir en alianza.

La senadora del Partido Verde, Jasmin Bugarín, declaró en conferencia de prensa que la dirigencia del instituto político confirmó la coalición partidista.

“Aspiramos a participar en este proceso dentro de la coalición que integran Morena, Verde y PT y aclaro dentro de la coalición, porque en esta reunión la dirigencia nacional fue muy clara y muy contundente al aclarar que vamos a ir en coalición en los 16 de los 17 estados de la República” Jasmin Bugarín. Senadora del PVEM

Tras señalar que también se está contemplado al Partido del Trabajo (PT) para ratificar el bloque en las elecciones 2027, refirió que de momento se ha cerrado el acuerdo para 16 estados.

Lo anterior debido a que, salvo el caso del estado de San Luis Potosí, en el resto de entidades en los que se celebrarán comicios estatales ya se determinó ir en alianza.

Al abundar en detalles en torno a lo que pasa de forma específica en San Luis Potosí, la senadora se limitó a señalar que hasta el momento no se ha llegado a un consenso.