Un video difundido en redes sociales muestra cómo se ve desde el aire la casa de 12 millones de pesos de Gerardo Fernández Noroña, senador del partido Morena.

Grupo Reforma publicó un video captado por un dron de la vista desde el aire de la casa de Fernández Noroña en Tepoztlán, Morelos.

La grabación da cuenta de que el inmueble cuenta con gran tamaño, vista a las faldas del cerro del Tepozteco, vasta vegetación y privacidad.

Casa de 12 millones de pesos de Gerardo Fernández Noroña está en una zona lujosa en Tepoztlán; ahí vivió Arturo Beltrán Leyva

La casa de Gerardo Fernández Noroña en Tepoztlán se encuentra en el barrio de Achichipico, una de las zonas privilegiadas y lujosas de Tepoztlán.

De acuerdo con vecinos consultados por Reforma, la propiedad de Fernández Noroña se encuentra en la zona conocida como “La Casa del Silencio” y está ubicada a un costado del ‘La Casa del Viento’.

Inclusive, vecinos aseguran que a finales de los años 90 y principios de la década de los 2000, en esa misma zona vivieron el capo Arturo Beltrán Leyva y Daniel Arizmendi López, secuestrador conocido como ‘El Mochaorejas’.

El diario asegura que el predio en cuestión contiene dos casas que el legislador de Morena rentaba por una suma de 40 mil pesos mensuales.

Noroña ha presumido el interior de su casa en sus videocharlas y en una de ellas explicó que su casera vive en un inmueble ubicado a unos metros de su casa.

Esto fue captado en casa de 12 millones de pesos de Gerardo Fernández Noroña

Al interior de la casa de Gerardo Fernández Noroña en Tepoztlán fueron captados en el tejado de la casa su perra pastor alemán, ‘Greta’, y un golden retriever.

El medio aseguró que tuvo contacto con la ex casera del senador Fernández Noroña, una mujer adulta mayor de nombre Gisela y de origen ucraniano, quien negó que la casa fuera del político morenista .

Sin embargo, pudo constatar que en una de las paredes guinda del inmueble contiene el símbolo “OM”, mismo que aparece en los videos del legislador. Aunado a su mascota, ‘Greta’, se confirmó que sí es la casa de Gerardo Fernández Noroña.

Entre otros de los objetos que fueron captados en la casa de Gerardo Fernández Noroña se encuentra una imagen de barro naranja de la virgen de Guadalupe colocada en el exterior.

Dentro de la casa, también fue captada una camioneta Volvo de color negra, misma que ha sido referida públicamente por el senador Noroña en diversas ocasiones.

Vecinos señalaron que Gerardo Fernández Noroña intenta pasar desapercibido en la zona y solamente es visto por personal de “La casa del viento”, contigua a su casa.