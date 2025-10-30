Tras la transmisión de Simón Levy en el Hotel Myriad de Lisboa, el abogado de su víctima, Juan Fuentes, respondió al ex funcionario desde el mismo lugar con un video grabado.

Tras su detención, Simón Levy había negado categóricamente estar en Portugal afirmando estar en Estados Unidos.

Sin embargo, tal como se reveló tras una videollamada con Azucena Uresti, Simón Levy mintió al afirmar estar en Washington pues estuvo la tarde del 30 de octubre de 2025 en el Hotel Myriad de Lisboa.

Sin querer, Simón Levy exhibió estar en el Hotel Myriad de Lisboa en Portugal (Tomado de video)

Hotel Myriad by SANA en Lisboa, Portugal. (Cortesía)

Abogado Juan Fuentes responde a Simón Levy desde el Hotel Myriad de Lisboa, con todo y video

Tras darse a conocer la ubicación de Simón Levy, el abogado de Emma Santos, compartió un video desde el Hotel Myriad de Lisboa, en respuesta al ex funcionario a quien llamó farsante.

“En este momento en el ciudad de Lisboa, precisamente Protugal, en donde hace unas horas el señor Simón Levy transmitió en vivo desde aquí con la periodista Azucena (Uresti)”. Juan Fuentes, abogado

Usando como fondo el piano rojo de la marca Yamaha del Hotel Myriad de Lisboa, el abogado Juan Fuentes aseveró que pese a lo dicho por Simón Levy, se encuentran “muy lejos de Washington”.

Asimismo, Juan Fuentes pidió la difusión para dar cuenta de las mentiras de Simón Levy, entre ellas, la confirmación de medidas cautelares en su contra.

Y que pese a haber mostrado su presunto pasaporte, Simón Levy no puede salir de Portugal ya que fue detenido, lo que demostraría que es un “defraudador”.

🚨 Tras ver la entrevista con Simón Levy en #AzucenaXFormula, Juan Fuentes, abogado de Emma Santos (víctima del empresario), se dirigió al Hotel Myriad, desde donde se transmitió la conversación en Lisboa, Portugal.



“Efectivamente estamos muy lejos de Washington”, dice el… pic.twitter.com/NKMVWb5dNA — Azucena Uresti (@azucenau) October 30, 2025

Previo a que se revelara su paradero, el abogado de Emma Santos había arremetido en contra de Simón Levy en diversas entrevistas, al referirse a él como un mitómano.