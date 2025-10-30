Simón Levy compartió un video en redes sociales, donde se ve de fondo el Capitolio de Estados Unidos; sin embargo esto dividió las opiniones, pues algunos creen que se trata de una pantalla verde.

En el video se puede ver al abogado colocado en frente del Capitolio ubicado en la Washington, D.C. donde señala que se requiere “pensamiento crítico” para reconocer lo que es verdad y lo que no lo es.

Esto luego de que se difundiera un documento que supuestamente correspondía a la Interpol, donde se hablaba de su detención en Portugal; reiteró que él se encuentra en Estados Unidos.

Cuando alguien abre los ojos ya no los puede volver a cerrar https://t.co/wTT41bfIBR — Simón Levy (@SimonLevyMx) October 30, 2025

¿Simón Levy usó pantalla verde para mostrarse en el Capitolio de Estados Unidos?

Simón Levy compartió un video corto en redes sociales, precedido por el himno nacional mexicano, donde se muestra en la calle, cerca del Capitolio de Estados Unidos.

En este video el ex funcionario del gobierno de AMLO, compartió un mensaje corto, donde pide pensamiento crítico para garantizar que la sociedad avance.

“Cuando alguien abre los ojos ya no los puede volver a cerrar…La única forma que garantiza que una sociedad pueda avanzar es el pensamiento crítico” Simón Levy

Sin embargo, lo que levantó las sospechas en el video fue que el Capitolio se ve completamente vacío.

Asimismo usuarios de redes sociales señalan el uso de una pantalla verde e iluminación para fingir su presencia en Estados Unidos.

Simón Levy muestra pasaporte en entrevista; reitera que está en Estados Unidos

Por otra parte, Simón Levy dio otra prueba de su libertad en entrevista con Azucena Uresti, donde mostró su pasaporte para demostrar que no hay una medida cautelar en su contra.

De acuerdo con el abogado, se encuentra en Estados Unidos, donde tiene residencia y aclaró que no está en Portugal.

“Estoy en Estados Unidos…si hubiera medidas cautelares no tendría mi pasaporte...No sé qué está pasando en México…soy un particular, no me paga el gobierno, ni soy funcionario” Simón Levy

Durante la entrevista resaltó que se encuentra en Whashington, D.C., dentro de un restaurante y compartió que sólo dos días antes se encontraba en California.

Asimismo, aseguró que “pasado mañana vas a ver que voy a estar en otro país, voy a tomar un avión”, cosa que no podría realizar con una medida cautelar pesando en su contra.