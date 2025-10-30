Simón Levy, ex subsecretario de Planeación Turística de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), reapareció al interior del hotel Myriad de Lisboa, Portugal.
En una entrevista con Azucena Uresti, se destapó que el fondo de Simón Levy correspondería al hotel Myriad en Lisboa del que te compartimos algunos detalles como el precio del hospedaje.
Precio del hotel Myriad en Lisboa, Portugal, donde Simón Levy se hospedaría
En plena controversia sobre la detención de Simón Levy en Portugal se destapó que se estaría alojando en el hotel Myriad en Lisboa. El empresario aseguró que estaba en Washington D.C., Estados Unidos.
Pese a que el ex subsecretario de turismo aseguró la mañana del 30 de octubre de 2025 estar en Washington, Estados Unidos, se encontró que el fondo con el que hizo la entrevista con Azucena Uresti correspondería al Hotel Myriad en Lisboa.
El precio de una habitación en este hotel en Portugal es de:
- Habitación superior: 4 mil 990 pesos la noche para un adulto
- Habitación premium: 5 mil 677 pesos la noche para un adulto con desayuno buffet
- Habitación deluxe: 5 mil 870 pesos la noche para un adulto con desayuno buffet
- Suite: 8 mil 774 pesos la noche para un adulto con desayuno buffet
Las comodidades del hotel Myriad donde Simón Levy se hospedaría
Simón Levy estaría en el hotel Myriad en Portugal a pesar de que juraría está en Estados Unidos, un hospedaje con lujosas comodidades:
- Wifi gratis
- Accesible para personas con discapacidad
- Desayuno buffet incluído
- Alberca cubierta
- Estacionamiento bajo pago
- Aire acondicionado
El hotel Myriad en Lisboa está ubicado junto al río Tajo, con habitaciones lujosas que tienen vista a la ciudad. Cuenta con diseño futurista y contemporáneo ejecutado por Nuno Leonidas.
Aunque Azucena Uresti pidió a Simón Levy enseñarle desde su ventana la vista para confirmar que estaba en Washington, el abogado aseguró que no debía comprobar nada pues no es funcionario federal.