Simón Levy, ex subsecretario de Planeación Turística de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), reapareció al interior del hotel Myriad de Lisboa, Portugal.

En una entrevista con Azucena Uresti, se destapó que el fondo de Simón Levy correspondería al hotel Myriad en Lisboa del que te compartimos algunos detalles como el precio del hospedaje.

Sin querer, Simón Levy exhibió estar en el Hotel Myriad de Lisboa en Portugal (Tomado de video)

Hotel Myriad by SANA en Lisboa, Portugal. (Cortesía)

Precio del hotel Myriad en Lisboa, Portugal, donde Simón Levy se hospedaría

En plena controversia sobre la detención de Simón Levy en Portugal se destapó que se estaría alojando en el hotel Myriad en Lisboa. El empresario aseguró que estaba en Washington D.C., Estados Unidos.

Pese a que el ex subsecretario de turismo aseguró la mañana del 30 de octubre de 2025 estar en Washington, Estados Unidos, se encontró que el fondo con el que hizo la entrevista con Azucena Uresti correspondería al Hotel Myriad en Lisboa.

El precio de una habitación en este hotel en Portugal es de:

Habitación superior: 4 mil 990 pesos la noche para un adulto

Habitación premium: 5 mil 677 pesos la noche para un adulto con desayuno buffet

Habitación deluxe: 5 mil 870 pesos la noche para un adulto con desayuno buffet

Suite: 8 mil 774 pesos la noche para un adulto con desayuno buffet

Hotel Myriad donde Simón Levy se hospedaría en Lisboa, Portugal. (guestreservations)

Las comodidades del hotel Myriad donde Simón Levy se hospedaría

Simón Levy estaría en el hotel Myriad en Portugal a pesar de que juraría está en Estados Unidos, un hospedaje con lujosas comodidades:

Wifi gratis

Accesible para personas con discapacidad

Desayuno buffet incluído

Alberca cubierta

Estacionamiento bajo pago

Aire acondicionado

El hotel Myriad en Lisboa está ubicado junto al río Tajo, con habitaciones lujosas que tienen vista a la ciudad. Cuenta con diseño futurista y contemporáneo ejecutado por Nuno Leonidas.

Aunque Azucena Uresti pidió a Simón Levy enseñarle desde su ventana la vista para confirmar que estaba en Washington, el abogado aseguró que no debía comprobar nada pues no es funcionario federal.