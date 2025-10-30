Tras notificarse de su detención en Portugal, el ex funcionario Simón Levy denunció que sufrió un atentado, del cual ya dio más detalles: le dispararon desde una motocicleta.

Referente a su detención, Simón Levy aclaró que no ha pisado Portugal en los últimos cuatro meses y su paradero sigue en Estados Unidos, después de un viaje reciente a China.

Y es que según Simón Levy, estos viajes demostrarían que no tiene una ficha roja de la Interpol, sino una presunta solicitud que no se ha procesado por ser un delito no aplicable.

Simón Levy da detalles del atentado que sufrió: “vi cómo dos motocicletas se fueran”

En una segunda entrevista para MVS Noticias, Simón Levy reveló algunos detalles sobre el atentado que sufrió en Estados Unidos, cuando se encontraba subiendo a su vehículo.

“No entiendo nada Manuel, yo mismo no entiendo nada”. Simón Levy, empresario

Acorde con lo narrado con Manuel López San Martín, estaba terminando una cena y cuando estaba por subir a su automóvil, escuchó un zumbido en la parte de su cuello.

Aunque inicialmente pensó creyó era una abeja o abejorro, uno de sus escoltas lo empujó dentro del vehículo y después vio que pasaron dos motocicletas; descubrió que fue un disparo.

Simón Levy agregó que de manera inmediata presentó la denuncia ante las autoridades de Estados Unidos, por lo cual no puede dar a conocer el lugar del atentado.

Asimismo, Simón Levy aseveró que pese a las múltiples amenazas, como una que llegó a su casa en San Diego y fue denunciada penalmente, sería el primer atentado que sufre.